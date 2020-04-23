"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на апрель еще на 15%

В апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года.

"Нафтогаз" напоминает, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается согласно постановления Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

"Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", - сообщает "Нафтогаз".

Компания сообщает, что при расчете цены газа для населения на апрель, как и в марте, можно было выбирать из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.

"Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, самыми низкими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам", - сообщает "Нафтогаз".

Таким образом, оптовая цена апреля установлена на уровне, который на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена согласно постановлению Кабмина. В целом, цена газа для населения снизилась на 38%, начиная с января 2020 года.