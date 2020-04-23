Самолет "Мрия" доставил в Украину рекордный по объему медицинский груз из Китая

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину средства медицинской помощи для борьбы с короновирусом из китайского города Тяньзинь.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это один из наибольших грузов, который мы встречаем за последние недели из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. костюмов пятого уровня защиты. Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса", - сказал после встречи самолета в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец сообщил, что вес доставленного в Украину из Китая груза составляет 103 тонны, и под 1300 куб м объема его было загружено в грузовой отсек фюзеляжа (при объеме кабины 1400 куб м). "Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд. После соответствующей процедуры он может попасть в Книгу рекордов Гиннеса", - отметил он.

По его словам, через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.

По данным агентства, сегодняшний рейс оплатила компания "Эпицентр К". По оценкам экспертов рынка, его стоимость составляет до $1 млн.

Представители "Антонова" также сообщили президенту, что на сегодняшний день "в металле" есть второй самолет, подобный Ан-225, однако его достройка еще в 2012 году оценивалась в $460 млн со старыми аналоговыми технологиями, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

В то же время представители "Антонова" напомнили, что Ан-225 создавался для целевого использования как носитель космического аппарата "Буран" и целесообразно рассмотреть возможность использования его в проекте "Воздушный старт" для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. м.

К гуманитарным операциям по перевозке медицинских средств из Китая в разные страны мира Ан-225 "Мрия" присоединился 11 апреля этого года. Ранее Ан-225 уже доставил в Польшу около 100 тонн медицинского груза объемом 1000 куб м (что было рекордом на тот момент – ИФ), во Францию – более 130 тонн.

Ан-225 стал шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", участвующим в доставке грузов для противодействия COVID-19. С конца марта пять самолетов Ан-124-100 перевезли почти 1500 тонн из Китая в десятки стран Европы, Америки, Ближнего Востока. Часть этих рейсов выполняется по программе стратегических авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах стран НАТО. Планируется, что 24 апреля Ан-225 вылетит из Гостомеля для выполнения рейсов по этой программе.

22 апреля началась очередная серия рейсов самолетов "Авиалиний Антонова" по перевозке медицинских средств из Китая в разные города США, в том числе в Орландо, Хьюстон, Вашингтон и Лос-Анджелеса. Планируется, что в мае к выполнению этих рейсов подключится также Ан-225.

Летные и технические экипажи "Авиалиний Антонова" при выполнении рейсов обеспечены всеми необходимыми защитными медицинскими комплектами: масками, перчатками, комбинезонами. В аэропортах проводится процедура дезинфекции самолета, осуществляется медицинский осмотр членов экипажа. Минимизирован контакт экипажа с персоналом аэропортов.