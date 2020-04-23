Зеленский ничего не должен указывать в декларации по итогам поездки в Оман, – НАПК

По итогам проверки расходов на визит президента Владимира Зеленского с семьей в Оман в начале года глава государства не обязан ничего указывать в своей декларации.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

"НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет. Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", – сказал Новиков.

Глава НАПК добавил, что по предоставленным президентом документам, проживание семьи Зеленских в Омане оплатила жена главы государства, а значит эти расходы он также не обязан декларировать.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения", – отметил Новиков.

Глава НАПУ добавил, что сейчас агентство еще уточняет, кто именно от имени Омана оплатил самолет для возвращения Зеленского в Украину, но эту информацию президент тоже не должен вносить в декларацию, поскольку это межгосударственная услуга.

"Только если гражданин как физическое лицо потребляет услугу, он обязан ее задекларировать", – сказал Новиков.

По словам главы НАПК, таким образом, по итогам визита в Оман Владимир Зеленский ничего не нарушил и не должен был ничего декларировать.

"В рамках тех документов, которые мы имеем, это так", – констатировал глава Нацагентства.

Напомним, в Оман президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Уже после того, как информация о поездке президента появилась в СМИ, в Офисе президента заявилил, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.