Регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго продлят еще на год, – глава Минэнерго

Действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа может быть продлено для населения до 1 июля, для предприятий теплокоммунэнерго – еще на один год.

Об этом и.о. главы министерства Ольга Буславец заявила во время выступления на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы ведомства, проект соответствующего решения обсуждается в настоящее время в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

"Что касается ПСО по газу: этим вопросом занимаюсь, он требует немедленной наработки. Завтра будет проведено совещание со всеми участниками (представителями компаний, задействованных в реализации механизма, – ред.)… В настоящее время есть проект продления срока для населения до 1 июля этого года, для ТКЭ – еще на год", – сказала Буславец.

Комментируя необходимость принятия такого решения, глава Минэнерго отметила, что в настоящее время остается большое количество домохозяйств, не оснащенных средствами учета газа.

Кроме того, по ее мнению, действующие нормы потребления, по которым осуществляются начисления платежей для объектов без счетчиков, являются заниженными.

Среди перечня связанных с рынком газа важных вопросов и.о. главы министерства отметила необходимость принятия закона о переходе на учет газа в энергетических единицах, а также поиска решений по урегулированию задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ.

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Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям на рыночных условиях.

Для населения и ТКЭ действует механизм ПСО, который с 1 мая 2020 года должен перестать существовать в рамках взятых Украиной на себя обязательств по либерализации рынка поставок газа бытовым потребителям.

За время своего существования механизм ПСО неоднократно претерпевал изменения. Последние из них (в правительственное постановление №867) были внесены 24 января 2020 года постановлением Кабмина №17, согласно которому основным индикатором при расчете цены на природный газ в рамках спецобязательств являются являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).