Поставки нефтепродуктов через порты выросли в 3 раза, – АМПУ

В январе-марте 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 года (87,6 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют статистические данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Крупнейшим портом по объему импортных поставок нефтепродуктов остается "Одесса", приняв по итогу первого квартала 109,4 тыс. тонн (+331% к аналогичному периоду 2019 года). В порту Николаева за этот период было разгружено 70 тыс. тлгг, в "Пивденном" - 57,7 тыс. тонн. Еще 2,6 тыс. тонн нефтепродуктов (метанола) поступило в порт "Черноморск".

Отдельно в марте в морские порты поступило 160 тыс. тонн нефтепродуктов.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

Также по данным АМПУ, в первом квартале в порт Одессы прибыло три танкера с 250 тыс. тонн сырой нефти, в то время как за аналогичные три месяца 2019 года в порту разгрузились два судна с объемом 164 тыс. тонн.

Кроме того, транзит нефти через МНТ "Южный" в Беларусь в первом квартале 2020 года составил 261,87 тыс. тонн (три танкерных партии).

В первом квартале 2020 года через морпорты был оформлен импорт 184,5 тыс. тонн ДТ (13% от баланса рынка).