Украина получит от ЕС 26 миллионов евро на поддержку фермеров в 2021 году

Украина в следующем году получит первый транш в размере 26 млн евро по программе "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине".

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Финансовое соглашение о сотрудничестве в вопросах развития сельского хозяйства и сельских территорий было подписано 28 января 2020 года (Соглашение о финансировании "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине" ENI / 2019 / 042-119). Соглашение предусматривает выделение со стороны ЕС 26 млн евро и является основой первого пакета помощи", - написал Высоцкий.

По его словам, сейчас проходят процедуры для подготовки выделения первого транша финансирования, которые планируется завершить до конца 2020 года. Выделение средств предусмотрено с 1 января 2021 года.

Соглашение о выделении 25 млн евро на второй пакет помощи стороны планируют подписать 28 апреля этого года. После этого начнутся процедуры для подготовки транша. Начало финансирования по второму траншу ожидается примерно на май 2021 года.

Всего предусматривается выделение 51 млн евро по двумятраншам.

Ориентировочный бюджет первого пакета предусматривает: