СБУ провела обыски в офисе Таможенной службы по делу на 30 тысяч гривен

Сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований провели обыски в Государственной таможенной службе.

Как сообщает пресс-служба Таможни, в обыски были связаны с расследованием закупки услуг по созданию символики на сумму 30 тысяч гривен, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года Таможенная служба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 000 гривен.

Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы.

"Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом", – сказано в сообщении.

В Таможенной службе отмечают, что правоохранители изъяли документы по выполнению указанных услуг.

"Мы убеждены, что обыски на Таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам", – отмечается в сообщении.