Украина вернулась на 12 место в рейтинге мировых производителей стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2020 года снизила производство стали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,76 млн тонн, но поднялась с 13 на 12 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), по итогам первого квартала 2020 года Украина поднялась с 12 на 11 позицию по этому показателю в мире, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом, в марте зафиксировано падение выплавки стали, по сравнению к марту 2019 года, в большинстве стран первой десятки рейтинга, кроме Турции и Ирана.

В частности, традиционно занимающий первое место Китай сократил производство на 1,7% – до 78,98 млн тонн.

Индия сократила производство на 13,9% – до 8,65 млн тонн, Япония – на 9,7% (8,2 млн тонн), США – на 6% (7,22 млн тонн), Россия – на 4,4% (5,85 млн тонн), Южная Корея – на 7,9% (5,78 млн тонн). Турция увеличила производство на 4,1% – до 3,11, Германия сократила на 20,9% –до 2,9 млн тонн, Бразилия – на 8,2% (2,64 млн тонн. Производство стали в Иране выросли на 14,1% – до 2,25 млн тонн.

Далее следуют Вьетнам (1,85 млн тонн, рост на 3,5%), Украина (1,77 млн тонн, -10,3%), Тайвань (КНР, 1,58 млн тонн, -22,2%), Италия (1,37 млн тонн, -40,2%) и Мексика (1,33 млн тонн, -20,6%).

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В марте 64 страны произвели 147,05 млн тонн стали, что на 6% ниже, чем в марте 2019 года.

В целом за три месяца мировое производство стали составило 443,03 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, в 2019 году Украина сократила производство стали на 1,2% – до 20,8 млн тонн, сохранив 13 место в рейтинге крупнейших производителей.