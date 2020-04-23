Мининфраструктуры добавило на Единый транспортный портал еще 5 электронных услуг
Единый транспортный портал электронных услуг - https://e-transport.gov.ua, созданный в конце декабря 2019 года Министерством инфраструктуры Украины и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности, предлагает пять новых сервисов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.
"Мы продолжаем курс на цифровизацию транспортных сервисов в Украине и развиваем наш портал электронных услуг, на нем появилось еще 5 дополнительных сервисов. Они призваны упростить и сделать более удобными услуги для пользователей, что особенно актуально в условиях пандемии", - отметил Криклий.
Среди новых е-сервисов, которые заработали на портале, являются:
- электронный кабинет моряка (https://sea.e-transport.gov.ua), в котором можно просмотреть собственные имеющиеся документы, подать онлайн-заявку на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Кабинет работает в тестовом режиме;
- сервис открытых данных транспортной отрасли (https://bi.e-transport.gov.ua/), где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешений на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан;
- сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET (https://docs.e-transport.gov.ua) для предприятий. У системы есть интуитивный интерфейс, система работает в браузере и может использоваться с смарфонов через мобильное приложение;
- электронный кабинет инспектора "Укртрансбезопасности", который вводит функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов;
- чат бот E-transport для Telegram (@Etransportgovua_bot), который предоставляет необходимую информацию о масштабные ремонтные работы Укравтодора с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль