Мининфраструктуры добавило на Единый транспортный портал еще 5 электронных услуг

Единый транспортный портал электронных услуг - https://e-transport.gov.ua, созданный в конце декабря 2019 года Министерством инфраструктуры Украины и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности, предлагает пять новых сервисов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Мы продолжаем курс на цифровизацию транспортных сервисов в Украине и развиваем наш портал электронных услуг, на нем появилось еще 5 дополнительных сервисов. Они призваны упростить и сделать более удобными услуги для пользователей, что особенно актуально в условиях пандемии", - отметил Криклий.

Среди новых е-сервисов, которые заработали на портале, являются: