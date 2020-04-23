Минсоцполитики сообщило о начале выплат по 1000 гривен пенсионерам и получателям соцпомощи

23 апреля начаты выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1 000 гривен, на это в целом направлено 10,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Единовременное пособие в сумме 1000 гривен получают пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии", – сказано в сообщении.

По данным министерства, около 7 миллионов граждан, получающих пенсии и государственной социальной помощи на счета в банках, получат эти средства не позднее 24 апреля. Гражданам, которые получают соответствующие выплаты через почту, почтальоны доставят денежную помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

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Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, в целом доплату в размере 1000 грн получат 9,9 млн пенсионеров, у которых пенсия меньше 5 тыс. грн в месяц.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 1 апреля 2020 года №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" в связи с негативными последствиями распространения COVID-19 в Украине для отдельных категорий населения предусмотрена выплата единовременного денежной помощи в размере 1000 грн.

Ее смогут получать отдельные категории пенсионеров, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели различных видов государственной социальной помощи.

Как поясняли в Минсоцполитики, для начала выплат было необходимо внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой на прошлой неделе и подписаны президентом 18 апреля..