БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
483 1

МАУ уже выполнила 11 грузовых рейсов в Украину и запланировала еще 10 рейсов

МАУ уже выполнила 11 грузовых рейсов в Украину и запланировала еще 10 рейсов

С 13 по 24 апреля авиакомпания МАУ выполнила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент до 6 мая запланированы к выполнению 10 гуманитарных рейсов. В программе грузовых перевозок возможны изменения и дополнения", - сообщает компания.

Полеты выполняются на средне- и дальнемагистральных самолетах. В свободной компоновке на воздушном судне Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м грузов, на Boeing 767 – около 160 куб. м грузов.

"Доставка гуманитарных грузов – с одной стороны, помощь государствам в борьбе с пандемией COVID-19, а с другой – поддержание жизнедеятельности авиакомпании", – отметил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.

авіація (2255) вантажі (1323) МАУ (517)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МАУ - одна из лучших авиакомпаний мира. Только, вот в Иран, бы я больше не посылал самолеты.
показати весь коментар
24.04.2020 13:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 