МАУ уже выполнила 11 грузовых рейсов в Украину и запланировала еще 10 рейсов

С 13 по 24 апреля авиакомпания МАУ выполнила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент до 6 мая запланированы к выполнению 10 гуманитарных рейсов. В программе грузовых перевозок возможны изменения и дополнения", - сообщает компания.

Полеты выполняются на средне- и дальнемагистральных самолетах. В свободной компоновке на воздушном судне Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м грузов, на Boeing 767 – около 160 куб. м грузов.

"Доставка гуманитарных грузов – с одной стороны, помощь государствам в борьбе с пандемией COVID-19, а с другой – поддержание жизнедеятельности авиакомпании", – отметил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.