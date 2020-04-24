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Новини
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Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

За неделю 17-24 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 80 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,01 грн/л, А-95 –23,02 грн/л, дизтопливо – 22,47 грн/л.

В четверг, 23 апреля сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 – до 25,49 грн/л.

На 1 грн за литр снизила цены сеть Glusco: бензин А-92 и дизтопливо в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л.

Также на 1 грн за литр цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа "Приват": стоимость бензина А-92 снижена до 21 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 – до 22 грн/л.

Кроме того, за неделю топливо подешевело на 0,35-1,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO "Параллель", UPG и других.

Как сообщалось, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

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авто (4176) АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3539) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+8
Вот непонятно-если у нас распиаренное всеми утюгами "рыночное регулирование цен",то когда цены на нефть на мировом рынке упали в 3 затем в 5 раз а сейчас ушли в минус,то строго по законам рынка цена топлива на АЗС должна снизиться соответственно в 3,5раз (до 5 грн.за литр) соответственно .Сейчас,когда цены в минусе- сам владелец заправки должен лично встречать водителя,заправлять ему полный бак бесплатно,поить кофе и сверху давать ему 200 грн.на будущее,чтобы не растерять клиентов. Почему нет? Ведь если бы цена выросла в 3,5 раз.то после обеда ценники на АЗС выросли соответственно-ведь владелец бизнеса не должен торговать себе в убыток? Ну да,не должен..А сейчас,на ровном месте получать 500% прибыли-разве это не открытый грабеж ? Надо же - на 80 коп снизили-провели "аттракцион невиданной щедрости",вместо экономически обоснованной цены 5 -10 грн за литр(оставляя себе при этом 200% нормы прибыли на "харчевание".А цена на газ-она тоже привязана к цене на нефть,особенно собственной добычи-государство просверлило скважину,проложило трубы к заводу,+копеечные затраты на сжижение итого 2-4 грн за литр-суперцена газа на заправке,при 200% рентабельности..Да и бытовым потребителям за 1 куб.метр - 1 грн-это свехдоходы АО,ООО и пр "Рогам с копытами".Почему за 2 месяца наши многочисленные антимонопольные структуры не принимают никаких действий в защиту потребителей и интересов государства?
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24.04.2020 23:20 Відповісти
+7
Снижение на 50 коп монополистами такими как ОККО и WOG это позор всей властной верхушке ,или они тоже кормятся оттуда ,цены на нефть упали в 3 раза ,они снизили цены только на 25 %
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24.04.2020 19:13 Відповісти
+5
считаем - четверть составляющей цены практически обнулилась, должно подешеветь на гривен 6 а не на 1. и ещё спрос упал что не способствует держанию цены, дефицита топлива вроде нет
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25.04.2020 16:38 Відповісти
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Бензиновые короли плачут горючими слезами.
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24.04.2020 16:09 Відповісти
от радости разве что
что покупают в 2 раза дешевле нефть
а бензин а продают дорогой
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27.04.2020 00:59 Відповісти
Снижение на 50 коп монополистами такими как ОККО и WOG это позор всей властной верхушке ,или они тоже кормятся оттуда ,цены на нефть упали в 3 раза ,они снизили цены только на 25 %
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24.04.2020 19:13 Відповісти
Цены на нефть вообще-то упали до отрицательных значений!
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24.04.2020 20:25 Відповісти
https://news.finance.ua/ua/news/-/469691/rosiya-spalyuvatyme-nadlyshkovi-obsyagy-nafty Росія спалюватиме надлишкові обсяги нафти
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24.04.2020 21:03 Відповісти
Штрафовать как за поджог сухой травы. Нечего озоновые дыры долбать.
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24.04.2020 21:43 Відповісти
Порадовали.Я думав впала ціна до 10 гр.
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24.04.2020 21:47 Відповісти
Вот непонятно-если у нас распиаренное всеми утюгами "рыночное регулирование цен",то когда цены на нефть на мировом рынке упали в 3 затем в 5 раз а сейчас ушли в минус,то строго по законам рынка цена топлива на АЗС должна снизиться соответственно в 3,5раз (до 5 грн.за литр) соответственно .Сейчас,когда цены в минусе- сам владелец заправки должен лично встречать водителя,заправлять ему полный бак бесплатно,поить кофе и сверху давать ему 200 грн.на будущее,чтобы не растерять клиентов. Почему нет? Ведь если бы цена выросла в 3,5 раз.то после обеда ценники на АЗС выросли соответственно-ведь владелец бизнеса не должен торговать себе в убыток? Ну да,не должен..А сейчас,на ровном месте получать 500% прибыли-разве это не открытый грабеж ? Надо же - на 80 коп снизили-провели "аттракцион невиданной щедрости",вместо экономически обоснованной цены 5 -10 грн за литр(оставляя себе при этом 200% нормы прибыли на "харчевание".А цена на газ-она тоже привязана к цене на нефть,особенно собственной добычи-государство просверлило скважину,проложило трубы к заводу,+копеечные затраты на сжижение итого 2-4 грн за литр-суперцена газа на заправке,при 200% рентабельности..Да и бытовым потребителям за 1 куб.метр - 1 грн-это свехдоходы АО,ООО и пр "Рогам с копытами".Почему за 2 месяца наши многочисленные антимонопольные структуры не принимают никаких действий в защиту потребителей и интересов государства?
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24.04.2020 23:20 Відповісти
Все не так. Цена нефти в бензине 30-40%. Дальше считайте сами
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25.04.2020 04:43 Відповісти
считаем - четверть составляющей цены практически обнулилась, должно подешеветь на гривен 6 а не на 1. и ещё спрос упал что не способствует держанию цены, дефицита топлива вроде нет
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25.04.2020 16:38 Відповісти
Зато как поднимать так за день на 3.4 грн
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25.04.2020 08:25 Відповісти
Насмішили.....Страна нестріляних олігархів...-5 грн літр зараз "червона" ціна палива....
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25.04.2020 11:43 Відповісти
акциз 2евро на літр тільки . Одні математики
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26.04.2020 21:40 Відповісти
економ -сигменті?
як на мене - на всіх мережах АЗС - бензин так собі...поганенький.
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26.04.2020 16:23 Відповісти
а ти а-76 не заправляй.
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26.04.2020 21:41 Відповісти
В России он дешевле ,но цены на месте.
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26.04.2020 23:26 Відповісти
Все равно дорого. Цена на биржах упала на Брент в разы, что-то нет такого снижения. Дизель я заправляю, цена не упала адекватно ситуации. Зато если какое-то повышение или падение гривны, ценники на заправках меняются моментально. Антимонопольный комитет, ау!
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27.04.2020 12:22 Відповісти

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