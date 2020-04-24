Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

За неделю 17-24 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 80 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,01 грн/л, А-95 –23,02 грн/л, дизтопливо – 22,47 грн/л.

В четверг, 23 апреля сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 – до 25,49 грн/л.

На 1 грн за литр снизила цены сеть Glusco: бензин А-92 и дизтопливо в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л.

Также на 1 грн за литр цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа "Приват": стоимость бензина А-92 снижена до 21 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 – до 22 грн/л.

Кроме того, за неделю топливо подешевело на 0,35-1,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO "Параллель", UPG и других.

Как сообщалось, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.