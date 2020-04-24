"Укравтодор" планирует обновить 125 км дороги из Житомира на Могилев-Подольский

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году намерено завершить текущий средний ремонт дороги М-21 Выступовичи-Житомир – Могилев-Подольский от г. Житомир до с. Дворец (км 184-194).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году на этой дороге в пределах среднего ремонта отремонтировано дорожное покрытие, которое имеет два шара асфальтобетона, также нанесена горизонтальная дорожная разметка.

В текущем году подрядчик выполняет работы по обустройству участка: установка барьерного ограждения, работы по улучшению безопасности движения, установление автопавильона.

Подрядчиком выступает ЧП "Автомагистраль".

Кроме того, на М-21 в настоящее время проходит текущий средний ремонт 15-километрового участка М-21 от г. Житомир по направлению в г. Черняхов.

Всего "Укравтодор" в 2020 году планирует обновить на М-21 Выступовичи-Житомир – Могилев-Подольский 125 км дороги в Винницкой и Житомирской областях.