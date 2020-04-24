Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит до 15 тысяч, – Кличко

Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 тыс. до 15 тыс. грн.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента, невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 тыс. до 15 тыс. грн в сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно", - подчеркнул Кличко.

Те же люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства - соответственно за свой счет.

Мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

"Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн грн", - отметил Кличко.