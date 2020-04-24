Офис генпрокурора на смог отсудить у фирмы Ваврыша квартиры в ЖК New York в центре Киева

Суд отказался удовлетворить иск Офиса Генерального прокурора, который требовал обязать ООО "Оболоньторгстандарт" передать прокуратуре не менее 737 кв. м площади квартир в ЖК New York Concept House по ул. Антоновича (Горького), 74-78 в Голосеевском районе города Киева или в других домах.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд установил, что в 2003 году Киевсовет передал Генпрокуратуре в постоянное пользование участок площадью 0,32 га для строительства жилого дома на ул. Антоновича, 74-78. В том же году ГПУ заключила договор участия в строительстве с инвестором-подрядчиком ЧАО "Киевгорстрой-1". Согласно договору, ГПУ должна была получить 15% общей построенной площади объекта.

В дальнейшем в 2007 году Киевсовет изменил целевое назначение участка на строительство офисного центра с подземным паркингом.

В ноябре 2014 года Генпрокуратура подписала с "Киевгорстрой-1" акт сверки расчетов, по которым ГПУ получила 1435,45 кв. м квартир в домах на ул. Ветряные Горы, 2, ул. Вышгородская, 45/2, ул. Макеевская,10, в переулке Макеевский, 4.

15 декабря 2014 года "Киевгорстрой-1" отступил права застройщика и инвестора строительства на ул. Антоновича, 74-78 в пользу ООО "Оболоньторгстандарт", которое обязалось передать ГПУ еще две квартиры общей площадью 265,46 кв. м по ул. Макеевской, 10-б, что и сделало в тот же день.

Однако в ноябре 2015 года договор на застройку по ул. Антоновича, 74-78 был изложен в новой редакции, согласно которой изменено функциональное назначение объекта строительства с "офисный центр с подземным паркингом" на "жилищно-офисный комплекс с подземным паркингом".

В результате "Оболоньторгстандарт" построил на ул. Антоновича, 74-78 жилой комплекс New York Concept House, который был введен в эксплуатацию 9 февраля 2018 года.

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Общая площадь этого ЖК составляет 16,3 тыс. кв. м (14,3 тыс. кв. м квартир и 1945 кв. м встроенных помещений). Прокуроры указывали, что это почти на 5 тыс. кв. м больше, чем площадь "офисного центра" площадью около 11,3 тыс. кв. м, от которой на бумаге отчисляли 15% для ГПУ в 2014 году (1705,25 кв. м).

Офис Генерального прокурора в своем иске заявил, что ему было передано на 328,29 кв. м меньше, чем это предусмотрено условиями договора, а учитывая то, что в результате завершения строительства площадь объекта была увеличена, прокуратура недополучила 737,64 кв. м .

Рассмотрев дело, Хозсуд Киева (судья Котков О. В.) отказал Офису Генпрокурора в удовлетворении иска.

Суд решил, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения №3, которое ГПУ подписала с "Оболоньторгстандартом" в декабре 2014 года, после передачи двух квартир на ул. Макеевской, 10-б считается, что фирма полностью рассчиталась с ГПУ.

При этом суд отметил, что увеличение площади объекта до 16,3 тыс. кв м состоялось после 15 декабря 2014 года - даты полного выполнения обязательств "Оболоньторгстандарта" по договору.

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на это решение Хозяйственного суда Киева. Дата его рассмотрения пока неизвестна.

Собственниками ООО "Оболоньторгстандарт" являются ПАО "ЗНВКИФ "Эверест" и АО "ЗНВКИФ "Атлон", руководителем которых является Дмитрий Овсий, представлявший интересы "Оболоньторгстандарта" в суде. Овсий является юристом Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельцем SAGA Development. Именно SAGA Development является девелопером ЖК New York Concept House.