"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики

Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв будет выведен энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"С учетом предоставленных НЭК "Укрэнерго" данных о прогнозном увеличении балансовых ограничений мощности АЭС в конце апреля, с целью уменьшения негативных последствий на оборудование энергоблоков АЭС от работы на пониженной мощности, планируется дополнительно вывести в резерв энергоблок №3 РАЭС (1000 МВт) после планового завершения ремонта и подключения к сети ТГ-3 энергоблока РАЭС-2", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что ранее уже был выведен в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС.

"Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт", – сообщает "Энергоатом".

В компании пояснили, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля. В частности, резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Таким образом, полная остановка двух блоков позволит остальным работать на близком к номинальному уровне мощности.

"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", – подчеркивают в "Энергоатоме".

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Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

В "Укрэнерго" объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

В итоге вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт-ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.