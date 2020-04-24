"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики
Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв будет выведен энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.
"С учетом предоставленных НЭК "Укрэнерго" данных о прогнозном увеличении балансовых ограничений мощности АЭС в конце апреля, с целью уменьшения негативных последствий на оборудование энергоблоков АЭС от работы на пониженной мощности, планируется дополнительно вывести в резерв энергоблок №3 РАЭС (1000 МВт) после планового завершения ремонта и подключения к сети ТГ-3 энергоблока РАЭС-2", – сказано в сообщении.
В компании напомнили, что ранее уже был выведен в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС.
"Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт", – сообщает "Энергоатом".
В компании пояснили, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля. В частности, резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Таким образом, полная остановка двух блоков позволит остальным работать на близком к номинальному уровне мощности.
"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", – подчеркивают в "Энергоатоме".
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Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.
В "Укрэнерго" объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.
В итоге вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт-ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.
Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.
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Энергоатом(и многие другие) - сворачивает, Ахметов - наращивает
По итогам 2019г. установленная мощность ВИЭ электростанций составила 4,7 ГВт (рост в 2,7 раза год к году) или 6,7% от всей установленной мощности энергосистемы Украины.
Такая гонка обусловлена стремлением "инвесторов" застолбить текущий высокий зеленый тариф. Если успел это сделать(застолбить) до 2020г (достраивать начатое можно и позже) - получешь «зеленые тарифы» гарантированные государством до 2030 года, зафиксированные в евро, которые существенно выше стоимости электроэнергии, сгенерированной другими электростанциями.
Соответственно, генерация «зеленой электроэнергии» в 2019 году увеличилась на 134%, а в 1 квартале 2020 года еще на 150% год к году.
Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации
(ВИЭ и ТЭС генерация тесно связаны: увеличение "зеленки" требует пропорционального увеличения компенсирубщих(или балансирующих) мощностей, кои в Украине почти полностью представлены в видеТЭС)
А теперь главное: при чем тут Ахметов, и "что у него растет".
ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует25% "зеленой" и 63% тепловой генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте. Источник: https://biz.censor.net/n3191394
Ахметов наращивает влияние и становится олигархом № 1 при нынешней власти
Если профицит електроенергии то подключайте по быстрой процедуре новых потребителей, разрешайте увеличивать мощность, надо тебе - на тебе на следующий день разрешение, но нет это не для нас потребитель должен на коленках ползать годами и просить подключения/увеличения енергопортребления.
Про то когда товара больше и его предлагают потребителю по сниженным ценам - эта история не про Украину.
Вы что, за новостями не следите?
"вырабатывает более 20% э\э, а получет более 60% всех денег рынка".
Вот и вся арифметика
Один із хворих на коронавірус - працівник Хмельницької АЕС. Він недавно був у відпустці, вийшов на роботу 13 квітня і пропрацював до 17 квітня. Далі 18 квітня відчув себе зле і з температурою залишився вдома, а 21 квітня був ізольований у інфекційному відділенні.
А так в Украине коррупции во власти нет, а что тогда олигархическая экономика? Узаконенное мародерство? И кто тогда проголосовал за продажу зеленый э/э с одних рук, также хотели проголосовать за владение в одни руки по 10 тыс.га Земли в место того , что бы не только не мешать но и создать условия для работы например через кооперативы тех, кто живет на селе, те кто имеют 5-10 га,но нет власти не нужно, что бы встране люди нормально жили, власти-олигархам-этим Соросятам, нужны активы и Земля населения, а значит цели с народом несовместимые,нет у народа таких потребностей быть бедным и "забитым", значит в Укрине правительство не Украинское,не настоящее и это не цитата из фильма , а факт.
Для Зе главное - нравиться по возможности всем,
и в первую очередь не ссориться с сильными мира сего. Отсюда - мир и дружба с Беней, Ринатом и т.д.