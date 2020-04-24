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"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики

Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв будет выведен энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"С учетом предоставленных НЭК "Укрэнерго" данных о прогнозном увеличении балансовых ограничений мощности АЭС в конце апреля, с целью уменьшения негативных последствий на оборудование энергоблоков АЭС от работы на пониженной мощности, планируется дополнительно вывести в резерв энергоблок №3 РАЭС (1000 МВт) после планового завершения ремонта и подключения к сети ТГ-3 энергоблока РАЭС-2", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что ранее уже был выведен в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС.

"Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт", – сообщает "Энергоатом".

В компании пояснили, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля. В частности, резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Таким образом, полная остановка двух блоков позволит остальным работать на близком к номинальному уровне мощности.

"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", – подчеркивают в "Энергоатоме".

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Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

В "Укрэнерго" объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

В итоге вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт-ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Автор: 

АЕС (817) Енергоатом (1208) альтернативна енергетика (702) Зелений тариф (333) Рівненська область (177)


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Топ коментарі
+12
И никто не думает пересмотреть зеленый тариф. Долги накапливаются из за того, что у олигархов покупают эл- во намного дороже, чем его производит государство. Долой зеленый тариф. Награбили, вывели в офышоры, вернули деньги как инвестиции и повторно грабят под соусом зеленой энергетики. Отменить и все!
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24.04.2020 20:26 Відповісти
+10
Сворачиваем промпроизводство в Украине? Ура! Товарищи!
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24.04.2020 17:59 Відповісти
+10
Президенты меняются, Ринат остается.
Ахметов наращивает влияние и становится олигархом № 1 при нынешней власти
"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики - Цензор.НЕТ 1345
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24.04.2020 23:32 Відповісти
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Сворачиваем промпроизводство в Украине? Ура! Товарищи!
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Не надо обобщать.
Энергоатом(и многие другие) - сворачивает, Ахметов - наращивает
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24.04.2020 23:34 Відповісти
В каком месте наращивает? Расскажите подробнее
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25.04.2020 08:49 Відповісти
В тепловой и "зеленой" энергетике .

По итогам 2019г. установленная мощность ВИЭ электростанций составила 4,7 ГВт (рост в 2,7 раза год к году) или 6,7% от всей установленной мощности энергосистемы Украины.
Такая гонка обусловлена стремлением "инвесторов" застолбить текущий высокий зеленый тариф. Если успел это сделать(застолбить) до 2020г (достраивать начатое можно и позже) - получешь «зеленые тарифы» гарантированные государством до 2030 года, зафиксированные в евро, которые существенно выше стоимости электроэнергии, сгенерированной другими электростанциями.
Соответственно, генерация «зеленой электроэнергии» в 2019 году увеличилась на 134%, а в 1 квартале 2020 года еще на 150% год к году.
Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации
 (ВИЭ и ТЭС генерация тесно связаны: увеличение "зеленки" требует пропорционального увеличения компенсирубщих(или балансирующих) мощностей, кои в Украине почти полностью представлены в видеТЭС)

А теперь главное: при чем тут Ахметов, и "что у него растет".
ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует25% "зеленой" и 63% тепловой генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте. Источник: https://biz.censor.net/n3191394
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25.04.2020 21:47 Відповісти
Солнечные панели запретить с кацапами начать дружить. Я правильно тебя понял?
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26.04.2020 10:56 Відповісти
Я тебе хотел сказать, что никто не запрещает тебе купить солнечные панели. Вместо кукареканий возьми 100 баксов, для начала, и получи свою мини СЭС, а вместе с ней свою маленькую энергонезависимость. У меня 2 кВт на крыше. Когда хотел подключить к столбу свою СЕС мне озвучили стоимость услуги 80 тыс грн. Гандоны! Еще Никола Тесла говорил, что брать с людей деньги за электричество это преступление.
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27.04.2020 09:46 Відповісти
Перепрошую, я хоч і інженер, але не в темі деталей зеленої енергетики. Чи не простіше "заживити" будинки найближчих сусідів "за домовленістю"? Деякі люди, що живуть у дачних містечках, встановлюють на одній із ділянок власне ТП (один договір і один вхідний лічильник) і живлять 5-6 садиб, розраховуючись між собою за домовленістю, за показаннями власних незареєстрованих лічильників. Дехто бавиться і з власною генерацією.
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27.04.2020 11:59 Відповісти
Ко-ко-ко, давно это гавенное с тесами нужно сварачивать! Засрали планету, это вы кукарекаете пока не бахнуло! Глобальное потепление, коронавирусы, вам дерьма все мало, бедолаги боитесь червонец переплатить! Кончайте ныть! Планету спасать нужно, вам паразитам, может и пох, а детям и внукам нет!
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25.04.2020 12:16 Відповісти
И никто не думает пересмотреть зеленый тариф. Долги накапливаются из за того, что у олигархов покупают эл- во намного дороже, чем его производит государство. Долой зеленый тариф. Награбили, вывели в офышоры, вернули деньги как инвестиции и повторно грабят под соусом зеленой энергетики. Отменить и все!
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24.04.2020 20:26 Відповісти
атомна енергетика найчистіша і найдешевша
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26.04.2020 10:11 Відповісти
Ты представляешь сколько Ахметов платит откатов от етих *зеленых* тарифов которые ему удалось пропихнуть в свое время на голосование чтобы получать десятки миллиардов в год? Кто тебе даст пересмотреть ети тарифы. Кроме того Ахметов сепаров финансирует, которые по его команде начинают *обострение* как только начинаются разговоры по пересмотру тарифов. Убирать ету с***ку нужно притом быстро пока он полностью выключатель всей страны не прибрал к рукам. Тогда просто выключит рубильник и Украину можно захватывать голыми руками.
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27.04.2020 12:02 Відповісти
"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики - Цензор.НЕТ 1057
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24.04.2020 21:14 Відповісти
Скоро элетромобиль будет дороже заправлять чем 98-м бензином
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24.04.2020 21:16 Відповісти
купи себе солнечные панели и не ной.
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26.04.2020 15:24 Відповісти
солнечные панели достаточной мощности займут слишком большую площадь для городских условий. Не шаришь в теме - не открывай рот.
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26.04.2020 17:11 Відповісти
остальную мощность доберешь из сети. Будет экономия
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26.04.2020 17:54 Відповісти
это не рост зеленой, это крах производства и экономики, электричество просто не нужно.
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24.04.2020 22:45 Відповісти
Президенты меняются, Ринат остается.
Ахметов наращивает влияние и становится олигархом № 1 при нынешней власти
"Энергоатом" выведет в простой второй энергоблок на фоне роста "зеленой" энергетики - Цензор.НЕТ 1345
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24.04.2020 23:32 Відповісти
а разве он был когда то олигархом №2?
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27.04.2020 12:35 Відповісти
Бред, потребление електроенергии падает, но увеличить потребляюмую мощность это жоп@ для потребителей длится годами, такое ощущение, что у нас генерация електроенергии ради генерации, а не для конечного потребителя.

Если профицит електроенергии то подключайте по быстрой процедуре новых потребителей, разрешайте увеличивать мощность, надо тебе - на тебе на следующий день разрешение, но нет это не для нас потребитель должен на коленках ползать годами и просить подключения/увеличения енергопортребления.
Про то когда товара больше и его предлагают потребителю по сниженным ценам - эта история не про Украину.
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25.04.2020 02:50 Відповісти
Это было бы слишком логично для нынешней власти. Выход из сложившейся ситуации уже давно найден трускавецкими - нужно срочно начать закупать э/энергию из соседней эрэфии.
Вы что, за новостями не следите?
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26.04.2020 17:24 Відповісти
Ахметка вообще *****, пора национализировать все шо оно наворовало у нас. Ведь ясно же, что ТЭС нужно выводить из эксплуатации, это ведь логично по всем канонам мироздания, но нет же, ему ***** на проблемы экологии, цены, ему бабла по жизни не хватает. Как так вообще жить можно, мало того, что человек вообще вырван из социума, ну да хрен с этим, многие это делают добровольно и без бабла, но ведь и купил уже всё что только возможно. Куда, на что, зачем ему столько бабла? На что ещё в этой жизни не хватает? Да уймись ты и сделай что-то полезное обществу, которое тебя, короля Украины, на руках носит, жлоб хренов.
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25.04.2020 07:50 Відповісти
на данный момент по всей стране пятая часть ТЭС работает, все уже остановлено с начала апреля, сразу после окончания отопительного сезона.
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25.04.2020 08:53 Відповісти
ДТЄК виробляє всього 20% всієї електрики
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25.04.2020 19:42 Відповісти
Договаривай до конца:

"вырабатывает более 20% э\э, а получет более 60% всех денег рынка".
Вот и вся арифметика
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25.04.2020 21:53 Відповісти
Ринкова економіка-економіка рівних можливостей.Або опустіть ціну зеленої енергетики до рівня ТЕС яку вона й покликана замінити або підніміть всім споживачам ціну до рівня теперішньої зеленої.По зеленій лише вітряки дають баланс ніч-день.Сонячні-загроза розбалансування системи.Міняйте умови гри поки не довели до біди.
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25.04.2020 08:03 Відповісти
Коли Геруся посодют?Саме він довів енергетику до зубожіння
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25.04.2020 19:40 Відповісти
https://ua.news/ua/koronavyrus-pronyk-na-hmelnytskuyu-aes/ Коронавірус проник на Хмельницьку АЕС
Один із хворих на коронавірус - працівник Хмельницької АЕС. Він недавно був у відпустці, вийшов на роботу 13 квітня і пропрацював до 17 квітня. Далі 18 квітня відчув себе зле і з температурою залишився вдома, а 21 квітня був ізольований у інфекційному відділенні.
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25.04.2020 22:35 Відповісти
В место того, что бы допустить на рынок "зеленой" энергии мелких и средних производителей с целью установления рыночной цены, которая с увеличение предложения уменьшалась бы, так нет депутаты и президенты узурпировали власть и узаконили Олигархическую экономику по которой на рынке могут продавать только крупные производители - олигархи. по такой же схеме устанавливается высокая % ставка, которая приводит к падению производства и нецелевому использованию бюджетных средств (отмыванию бюджета) в пользу ростовщиков - бумажной экономики , тоесть талонной эмиссии , а роль кондукторов в тролейбусе и директора транспортного предприятия выполняет одно лицо - кондуктор,даже не водитель, "кондуктор" обелечивает экономику в лице НБУ , и КМУ- по принципу Сороса,а олигархи в месте с политиками и есть Соросята,с целью обанкротить страну и скупить подешевевшие активы, населения, котрое довели до бедности.
А так в Украине коррупции во власти нет, а что тогда олигархическая экономика? Узаконенное мародерство? И кто тогда проголосовал за продажу зеленый э/э с одних рук, также хотели проголосовать за владение в одни руки по 10 тыс.га Земли в место того , что бы не только не мешать но и создать условия для работы например через кооперативы тех, кто живет на селе, те кто имеют 5-10 га,но нет власти не нужно, что бы встране люди нормально жили, власти-олигархам-этим Соросятам, нужны активы и Земля населения, а значит цели с народом несовместимые,нет у народа таких потребностей быть бедным и "забитым", значит в Укрине правительство не Украинское,не настоящее и это не цитата из фильма , а факт.
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26.04.2020 01:32 Відповісти
Вам не кажется странным, что бочка нефти продается за 500 гривен, а такая же бочка бензина за 6000 грн?
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26.04.2020 11:03 Відповісти
не понятно,почему не закрывают теплоэлектростанции,которые работают на угле,купленном на *********?
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27.04.2020 09:50 Відповісти
Зелёная энергетика - забава БОГАТЫХ стран. Вы в курсе что до короновируса одна из актуальных проблем Германии было содержание на фермах кур в слишком маленьких клетках?
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27.04.2020 10:18 Відповісти
Да нет никакой *зеленой* енергетики. Если все подсчитать то ета якобы *зеленая* енергетика наносит екологии еще больше вреда чем обычная. Зеленая енергетика ето та которая бесплатная а не та которая сверх дорогая. Никто же не считает что потребитель *зеленой* енергетики чтобы оплатить ее безумную стоимость должен в 10 раз больше затратить рабочих ресурсов, человекочасов, в 10 чаще ездить на работу и в 10 раз больше сжигать бензина работая и тд. Ето типа маразма когда Европа заставляет своих граждан каждый год покупать новые автомобили которые якобы екологичнее предыдущих, забывая (намеренно) сколько загрязняется екологии ради производства нового автомобиля и сколько засерает окружающей стреды на работе покупатель чтобы заработать деньги на етот автомобиль. Так что наивно думать что во всем мире олигархи, автоконцерны и нефтемагнаты думают за екологию когда нам впаривают якобы екологические законы и нормы
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27.04.2020 11:45 Відповісти
Вообще то все говорят о возобновляемой энергетике. Что такое "зелёная энергетика" - каждый придумывает как хочет.
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27.04.2020 12:11 Відповісти
*зеленая енергетика* не зря берется в кавычки. Потому что зеленая она только из за зеленых долларовых откатов. Возобновляемая енергетика ето так же ГЕС. Но что то я не слышал чтобы государство дотировало ГЕС по *зеленому тарифу*. Отсюда вывод что *зеленая енергетика* ето узаконенное мошенничество в особо крупных размерах. Ниводной стране мира за *зеленую енергию* не дают дотации в десятикратном размере от обычной енергии.
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Ето больше чем просто коррупция и воровство. Закрытие АЕС кроме економического удара ето еще и подрыв оборонспособности Украины. Ето измена Родины. Закрытие АЕС ето путь к войне и полной окупации Украины. Вспомним как в 2014 году Европа срала в штаны от ужаса что в результате полномасштабной войны в Украине АЕС могут пострадать и превратиться в десятки чернобылей. Поетому кремль и ЕС так продвигают нам *альтернативные* источники енергии, чтобы АЕС остановить и можно было сдать Украину кремлю без всяких опасений.
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27.04.2020 11:34 Відповісти
а не дешевле ли для государства сделать лимиты на мощности "зеленой энергетики" ахметова, а вот чтобы дешовая атомная - выробатывалась? Вот пусть ринат останавливает свои поля солнечных панелей...ничего, атомного взрыва от этого не будет в отличии от АЭс, да и ДЕШЕВЛЕ будет для потредбителя...хотя разве сопля думает о государстве и потребителе??
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27.04.2020 12:33 Відповісти
Ваш вопрос - риторический...
Для Зе главное - нравиться по возможности всем,
и в первую очередь не ссориться с сильными мира сего. Отсюда - мир и дружба с Беней, Ринатом и т.д.
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27.04.2020 13:42 Відповісти

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