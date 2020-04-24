Закон о ядерном регулировании позволит получить 200 миллионов евро для "Энергоатома", – Герус

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №2372, предусматривающий независимость ядерного регулятора, позволит НАЭК "Энергоатом" после его окончательного утверждения привлечь дополнительно кредит в размере 200 млн евро на программы безопасности

Так считает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть кредитное соглашение между ЕБРР, Евроатомом и нашим "Энергоатомом". С принятием в целом законопроекта "Энергоатом" сможет получить 200 млн евро кредитных средств под низкие проценты. Это улучшит его финансовое положение, позволит профинансировать дополнительные меры безопасности на энергоблоках", – заявил Герус.

Как сообщалось, Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.

"Это законопроект поддержан и представителями Еврокомиссии, и Энергетического сообщества. Также мы получили письмо от послов G-7 с поддержкой этого документа", – отметил глава комитета.

По его словам, законопроект направлен на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционированиия Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).

"Таким образом, мы поможем ГИЯРУ профессионально и независимо выполнять полномочия по надзору за соблюдением стандартов техники безопасности на атомных станциях", – подчеркнул Герус.

Авторами законопроекта №2372 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии, принятого за основу со сокращенной процедурой подготовки ко второму чтению на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля, является ряд депутатов фракции "Слуга народа", в частности Остап Шипайло, Андрей Герус, Юрий Камельчук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается отменить возникшее после законодательных изменений в 2016 году распространение законов Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" на надзор за соблюдением требований безопасности в сфере использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в этой сфере.

По мнению авторов документа, нормы этих законов не учитывают специфику сферы использования ядерной энергии, связанной с повышенной опасностью, а также ограничивают независимость ГИЯРУ.

В частности, нарушает независимость ГИЯРУ норма о лицензировании видов хоздеятельности, предусматривающая проведение в некоторых случаях внеплановых проверок лицензиатов только при условии согласования с Государственной регуляторной службой (ГРС) на основании Экспертно-аппеляционного совета по вопросам лицензирования при ГРС. Кроме того, на независимость ГИЯРУ влияет норма, согласно которой аннулированная ей лицензия остается действительной до рассмотрения апелляции в Экспертно-аппеляционном совете.

"Прекращение решения Госатомрегулирования об аннулировании лицензии в случае нарушения лицензиатом норм безопасности может привести к авариям с радиационными последствиями, поэтому такие решения должны приниматься немедленно после выявленных фактов нарушений", – говорится в записке.

Ее авторы акцентируют внимание, что возобновление независимости ГИЯРУ является условием ряда международных документов, в частности Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического Энергетического Партнерства между Украиной и ЕС совместно с Европейским сообществом по атомной энергии, а также договоренностями между Украиной и Энергетическим сообществом по атомной энергии относительно предоставления займа НАЭК "Энергоатом", эквивалентного 300 млн евро, на программы безопасности.