Минэнерго попросит у Кабмина выделить средства на закупку подешевевшего топлива в резерв

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратится к Кабинету министров с инициативой оперативного пополнения государственного запаса нефти и нефтепродуктов в условиях минимальных мировых цен.

Такое решение было принято на совещании по вопросам функционирования рынка нефтепродуктов во время карантинных мероприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В первую очередь, речь идет о заполнении нефтепродуктами всех доступных мощностей Агентства государственного резерва Украины. По данным представителя Госрезерва, ведомство способно обеспечить хранение дополнительных 400 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые можно будет использовать для сглаживания дефицитных явлений на рынке.

Главный специалист Директората энергетических ринков Минэнерго и окружающей среды Богдан Петров сообщил, что министерство уже работает над концепцией будущей операции, которая включит в себя предложения по субъекту закупки, объеме топлива, пропорции по его видам, процедуре оформления.

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Как сообщалось, ранее государственная "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, начала закупку сырья для пополнения собственных резервов. 21-24 апреля на МНТ "Пивденный" прибыло два танкера с грузом по 80-90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Напомним, из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

До конца 2022 года Украина в рамках обязательств по Ассоциации с ЕС должна сформировать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн тонн сырой нефти. 30% будут состоять непосредственно из сырой нефти, 70% – из нефтепродуктов. При этом процесс создания такого резерва по-прежнему находится на стадии разработки проекта закона.