Итоги недели: Обвал цен на нефть, снижение ставки НБУ и увольнение глав Таможни и Налоговой

Главные новости экономики за неделю 21 -24 апреля.

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин до 11 мая

Кабинет министров продлил карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной болезни до 11 мая. По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство разработало план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

В Украине без работы остались 2 миллиона человек, им обещают временную занятость

По оценке Кабинета министров, в Украине потеряли работу около 2 млн человек. Для них планируется создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин уволил руководство Таможенной и Налоговой служб

Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

Зеленский подписал изменения в регламент Рады для принятия "антиКоломойского" закона

Президент утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Кабмин утвердил порядок распределения 65 миллиардов Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров утвердил порядок распределения средств Фонда борьбы коронавирусной болезнью и ее последствиями в объеме 64,7 млрд грн.

Кабмин повысил плату за обжалование процедур госзакупок

Вместо фиксированной платы в размере 5-15 тыс. грн за жалобу в Антимонопольный комитет на нарушения при проведении госзакупок Кабинет министров установил ее размер в 0,3-0,6% от ожидаемой стоимости закупки, что призвано снизить количество жалоб.

Кабмин ввел контроль цен на социально значимые товары

Кабмин ввел для торговых сетей обязательство предварительно декларировать изменение розничных цен на гречку, сахар, муку, макаронные изделия, молоко, хлеб, яйца, мясо птицы (тушка куриная), минеральную воду без газа и сливочное масло.

Глава СБУ предложил продлить санкции против Yandex и Mail.ru

СБУ предложила дополнительно продлить санкции против российских нитернет-сервисов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус". Изначально в начале апреля СБУ предложила продлить санкции только в отношении соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

ФИНАНСЫ

Нацбанк резко снизил учетную ставку до 8% годовых

Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

Минфин надеется на помощь Нацбанка для финансирования бюджета

Министерство финансов ожидает, что Национальный банк расширит инструментарий поддержки ликвидности в банковской системе, что поможет Минфину с внутренними заимствованиями, заявил глава министерства Сергей Марченко.

В свою очередь в НБУ анонсировали запуск аукционов по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет. При этом в Нацбанке признали, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Нацбанк вирішив провести емісію гривні

Нацбанк смягчил условия предоставления кредитов рефинансирования

НБУ увеличил срочность основных операций по предоставлению рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней, а также решил начать принимать в качестве залога по таким кредитам муниципальные облигации и корпоративные ценные бумаги, выпущенные под госгарантии.

Еврокомиссия выделит Украине 1,2 миллиарда евро для борьбы с вирусом

Еврокомиссия готова предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, это решение еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Часть средств Украина сможет получить сразу после утверждения, а остальные – после выполнения определенных условий.

Нацбанк снизил план по покупке валюты до $20 миллионов в день

Национальный банк снизил плановый объем покупки валюты на межбанковском рынке с $50 до $20 млн в день из-за уменьшения объема операций на межбанке вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.

При этом за всю неделю с 21 по 24 апреля Нацбанк смог купить в резервы всего $28,6 млн.

"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов

Государственный "Приватбанк" полностью погасил кредиты рефинансирования, которые были получены еще до национализации под личные гарантии бывшего владельца банка Игоря Коломойского. Этому способствовало принятое в пользу Коломойского в конце января решение Верховного Суда.

Жеваго проиграл Нацбанку спор в Верховном Суде на 1,5 миллиарда

Верховный Суд решил взыскать с Константина Жеваго в качестве поручителя банка "Финансы и кредит" 1,54 млрд грн долга по рефинансированию перед Национальным банком.

Нацбанк заметил рост просроченных кредитов бизнеса и населения

С начала карантина доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов населения выросла на 4,3 процентного пункта (п.п.) – до 26,6%, свидетельстую данные НБУ. Доля просроченных кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) в гривне увеличилась – на 5,1 п.п., до 23,3%, а в валюте – на 4,1 п.п., до 29,3%.

Всемирный банк оценил переводы заробитчан в Украину в $16 миллиардов

В 2019 году поступления работающих за границей трудовых мигрантов в Украину составили рекордные $15,8 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка. По оценке ВБ, в 2020 году денежные переводы сократятся примерно на 28%.

МАКРОЭКОНОМИКА

ВВП Украины упадет на 5%, – Нацбанк

Национальный банк ожидает снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в размере 6%, а также снижение дефицита текущего счета до 1,7% ВВП, по сравнению с 3,2% в январском прогнозе.

Падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, – Госстат

Промышленное производство в марте 2020 года снизилось на 7,7% в годовом выражении, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, а в январе – 5,1%, подсчитал Госстат.

Fitch назвал "беспрецедентной" грядущую рецессию в мировой экономике

Fitch прогнозирует в 2020 году рецессию "беспрецедентной глубины" за период после Второй мировой войны. Согласно обновленному прогнозу, мировой ВВП в 2020 году сократится на 3,9%. При этом экономика еврозоны снизится на 7%, США – на 5,6%, Великобритании – на 6,3%.

В то же время Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году с дальнейшим ростом в 2021 году на 3,5%. При этом Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг Украины на уровне "B", сменив прогноз по рейтингу с "позитивного" на "стабильный".

ЭНЕРГЕТИКА

"Энергоатом" начал отключать блоки АЭС на фоне роста производства "зеленой" электроэнергии

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Почему в Украине произошел энергетический кризис

СБУ заметило риски для безопасности от неконтролируемого роста "зеленой" энергетики

Неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) угрожает энергетической безопасности страны, говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова в адрес главы ВР Дмитрия Разумкова. В связи с этим СБУ предлагает внести ряд законодательных измений.

Цена нефти WTI стала отрицательной впервые в истории

Майские фьючерсы на нефть американской марки WTI в начале недели падали до минус $40,32 за баррель. При этом июньские фьючерсы на WTI такого обвала не претерпели и к концу недели торговались выше $15 за баррель.

Подробнее об отрицательных ценах на нефть читайте в материале: Что означает отрицательная стоимость нефти

Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

За неделю 17 - 24 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 80 копеек за литр. Таким образом, средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,01 грн/л, А-95 –23,02 грн/л, дизтоплива – 22,47 грн/л.

В то же время автогаз на АЗС подешевел за надалю на 42 копейки – до средних по Украине 8,97 грн за литр.

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на апрель еще на 15%

В апреле оптовая цена "Нафтогаза" на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,9 грн за кубометр (без НДС, тарифов на доставку и распределение).

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 16%

"Нафтогаз Украины" в мае снизит цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям и другим субъектам хозяйственной деятельности, до 3 421 - 3 929 грн за тысячу кубометров (без НДС) в зависимости от условий оплаты.

"Укргаздобыча" подписала контракт с румынской Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями

Государственная "Укргаздобыча" заключила соглашение с румынской компанией Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями на западе Украины сроком на 15 лет. Доходы сервисной компании будут зависеть от объемов добытого газа.

Фонд госимущества решил передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу"

Фонд госимущества планирует передать в управление "Нафтогаза" имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративные права АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ", АО "Днепровская ТЭЦ". Сейчас вопрос рассматривает АМКУ.

ТРАНСПОРТ

Рада лишила водителей льготных баллов накануне возвращения "писем счастья"

Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения. МВД планирует старт системы автоматической фиксации нарушений на дорогах с 1 мая.

Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внутреннем водном транспорте". Среди прочего документом предлагается либерализовать рынок внутренних водных перевозок, допустив суда под иностранным флагом.

"Укрзализныця" готовится перейти на сокращенную рабочую неделю

"Укрзализныця" с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если сроки введение карантина будут продолжены.

Зеленский объявил о планах выделить деньги на создание государственной авиакомпании

Государство готово финансировать создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов", заявил Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского".

КОРПОРАЦИИ

Регистрация нового бизнеса во время карантина упала в 3 раза

Регистрация новых физлиц-предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью после начала карантина сократилась в 3 раза, свидетельствуют данные OpenDataBot.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відбувається з українським бізнесом на карантині

"Укрпошта" начинает распродажу непрофильных активов

Мининфраструктуры разрешило "Укрпоште" начать продажу непрофильных активов. На первом этапе на продажу будут выставлены 30 объектов недвижимости стартовой стоимостью 82,6 млн грн.

Interpipe Пинчука отчиталась о росте EBITDA на 64%

Трубно-колесная компания "Интерпайп" по итогам 2019 года увеличила выручку на 4% – до $1,11 млрд, при этом показатель EBITDA вырос на 64% – до $259 млн. Валовый долг компании после завершения многолетней реструктуризации на конец года сократился до $338 млн.

В "Укроборонпроме" объявили о планах разделить концерн на 6 отраслевых холдингов

В результате запланированной реформы госконцерна "Укроборонпром" будет создано 6 отраслевых холдингов, а сам "Укроборонпром" – ликвидирован, заявил заместитель гендиректора и председатель Офиса трансформации ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь.

РФ отменила санкции против Новинского

Россия отменила санкции против Вадима Новинского и Андрея Кисилева, которые были включены Кремлем в список санкционных украинских бизнесменов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Зеленский ничего не должен указывать в декларации по итогам поездки в Оман, – НАПК

По итогам проверки расходов на визит президента Владимира Зеленского с семьей в Оман в начале года глава государства не обязан ничего указывать в своей декларации, заявил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

НАПК удовлетворилась объяснением, что проживание в раскошном отеле в Омане оплатила жена Зеленского, а чартер для возвращения в Украину предоставило правительство этой страны. Впрочем, кто именно оплатил аренду самолета, в НАПК еще не выяснили.

У семьи генпрокурора Ведендиктовой нашли связи с бизнесом Авакова

Родной брат генпрокурора Ирины Венедиктовой долгое время работал юристом в так называемой группе компаний "Инвестор", основанной семьей главы МВД Арсена Авакова и экс-депутатом Игорем Котвицким, выяснили журналисты программы "Схемы".

Кроме того, оказалось, что муж Венедиктовой вслед за женой переехал в Киев и получил повышение в органах Киберполиции. При этом семья чиновников живет в центре Киева, но не декларирует эту недвижимость.

Суд отказался взять под стражу бывшего нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд отказался взять под стражу без альтернативы залога бывшего народного депутата Максима Микитася, несмотря на то, что он не внес в течение 5 дней определенный ранее судом залог в 100 млн грн.

Бывшему главе ФГИ вручили подозрение в нанесении убытков на 420 тысяч гривен

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Виталию Трубарову. По данным следствия, экс-чиновник позволил арендаторам недвидимости госпредприятия в центре Киева недоплатить 420 тыс. грн.

СБУ провела обыски в офисе Таможенной службы по делу на 30 тысяч гривен

После заявлений советника Офиса президент Игоря Уманского о наличии масштабных схем уклонения от налогов на таможне, сотрудники СБУ и ГБУ провели обыски в Таможенной службе по делу о закупке услуг по созданию символики на сумму 30 тысяч гривен.