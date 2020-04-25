"Газпром" отказался выполнять решение Стокгольмского арбитража о снижении цены газа для Польши

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге "Газпром" должен выплатить польской компании $1,5 млрд.

В PGNiG заявили, что "Газпром" выставил ей счета за газ, поставленный в марте и начале апреля, "в обход новых ценовых условий". Кроме того, там "не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур".

В компании считают, что такая позиция "Газпрома" "лишена какой-либо правовой основы", так как решение Стокгольмского арбитража окончательно и обязательно. В PGNiG подчеркнули, что оплатили газ в соответствии с новыми ценовыми условиями контракта, поэтому не имеют никаких задолженностей перед "Газпромом".

PGNiG подала иск к "Газпрому" в 2015 году, посчитав, что цена газа по действующему с 1996 года соглашению не соответствовала ситуации на европейском рынке. В конце марта 2020 года PGNiG сообщила, что выиграла суд.