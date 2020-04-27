Экс-нардеп Журжий купил долю "Газпрома" в "Газтранзите" со скидкой в 600 миллионов, – НАБУ

Фонд бывшего народного депутата от "Самопомочи" Андрея Журжия купил 40% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавшией российскому "Газпрому", по заниженной на 600 млн грн цене.

Об этом стало известно из постановления Высшего антикоррупционного суда от 13 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Этим решением суд передал в Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) 16 тыс 650 простых именных акций ЧАО "Газтранзит" с иностранными инвестициями номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

При этом АРМА и ее управляющим запрещено отчуждать или реализовывать эти акции, которые сейчас принадлежат АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Голдмен". Бенефициарами фонда значатся Андрей Нестеренко и Алексей Пети.

40,2% акций "Газпрома" в "Газтранзите" продали 29 января 2019 года на фондовой бирже ПФТС в рамках исполнительного производства №53823056 по выполнению приказа Хозяйственного суда Киева по цене 41 млн грн. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начальная оценка акций составляла более 630 млн грн.

Впрочем, позже ООО "Ника-Эксперт" сделало еще одну оценку, после которой стоимость акций резко снизилась до 40 млн грн, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышал 100 млн грн. Поэтому следствие считает, что когда акции продали за 41 млн грн, скидка составила 93%, а государство недополучила примерно 600 млн грн дохода.

На момент, когда 40,2% акций "Газтранзита" купил венчурный фонд "Голдмен", конечным бенефициаром фонда был Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда - ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" бывшего народного депутата Андрея Журжия.

Эти обстоятельства исследуются в рамках производства 52019000000001083 от 6 декабря 2019 года, досудебное следствие ведет НАБУ, процессуальный надзор осуществляет САП. 17 января 2020 акции "Голдмен" в "Газтранзита" признаны вещественным доказательством в уголовном производстве и арестованы.

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Напомним, Антимонопольный комитет Украины 22 января 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн ($3,37 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными.

В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени).

В рамках исполнительного производства был наложен арест на счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", принадлежащие ей акции АО "Газтранзит", акции ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины".

ЧАО "Газтранзит" было создано для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" (тогда "Укргазпром") с целью увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. До последнего времени "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежило по 40,22% "Газтранзита", а "Турусгазу" – 19,57%.