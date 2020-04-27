США и ЕС призвали Украину придерживаться честных процедур при назначении в Гостаможню и налоговую

Посольство США и Представительство ЕС в Украине призвали придерживаться честных и конкурентных процедур при назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах.

Об этом со ссылкой на Twitter посольства США сообщает БизнесЦензор.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.

Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".