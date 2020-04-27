США и ЕС призвали Украину придерживаться честных процедур при назначении в Гостаможню и налоговую
Посольство США и Представительство ЕС в Украине призвали придерживаться честных и конкурентных процедур при назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах.
Об этом со ссылкой на Twitter посольства США сообщает БизнесЦензор.
"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.
Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.
Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".
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