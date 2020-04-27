Верховный Суд отложил дело Суркисов о вкладах в "Приватбанке" и заявил о давлении на судей

Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщил представитель суда, Верховный суд заявит о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с тем, что в последние дни на судей Большой палаты осуществляется давление через СМИ и интернет-сети, Большая палата Верховного суда решила обратиться к Генеральной прокуратуре Украины и в Высший совет правосудия с соответствующими заявлениями, поэтому рассмотрение дела сегодня отложено. Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации", – прокомментировала ситуацию журналистам пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что заявление будет обнародовано в ближайшие дни.

"Для нас это означает, что рассмотрение дела отложено, нам сообщат позднее, когда продолжится рассмотрение этого дела. Пока информации нет", – сказал журналистам юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидев.

При этом он подчеркнул, что банк никаким образом не влиял на суд, а "предоставлял разъяснения и интервью".

"Если речь идет о некоторых интервью от банка по поводу персональной оценки тех или иных вещей, которые происходят, влияния тех вещей, которые происходят, – это не является давлением на суд", – отметил он.

Пожидаев пояснил, что заявление Верховного суда не повлияет на состав коллегии судей. "Это сформированный перечень судей, которые входят в состав Большой палаты. Тут нет возможности сменить коллегию", – сказал он.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Позже Нацбанк Украины сообщил, что Верховный суд назначил рассмотрение кассации на 27 апреля.

От решения Большой палаты Верховного Суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации "Приватбанка". В частности, оно определит, могут ли украинские суды самостоятельно определять степень связанности отдельных клиентов "Приватбанка" с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-ваделец банка Игорь Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".

У Игоря Суркиса в "Приватбанке" на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн. В рамках исполнения судов низших инстанций "Приватбанк" погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.