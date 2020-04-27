Увольнение глав Налоговой и Таможенной служб не повлияет на переговоры с МВФ, – Минфин

Увольнение глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб не окажет негативного влияния на заключение новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы объясним им (МВФ, – ред.) срочную необходимость наших действий... Это не станет преградой в вынесении программы от МВФ на борд", – сказал министр.

По словам Марченко, Минфин готов объяснить МВФ, чем продиктована необходимость таких увольнений.

"Мы находимся в постоянной дискуссии с МВФ, этот вопрос обсуждается. Уверяю вас: мы действуем в соответствии с законодательством", – прокомментировал Марченко.

Глава Минфина напомнил, что Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда (МВФ) по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

Марченко напомнил депутатам, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

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Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".