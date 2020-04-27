Кабмин перенес введение запретительной пошлины на уголь из России на 1 мая

Кабинет министров перенес введение пошлины в размере 65% на уголь из Российской Федерации с 1 апреля на 1 мая, уточнив перечень исключений.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №301 от 15 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, пошлина не распространяется на импорт антрацита (УКТВЭД 2701 11 00 00) вне зависимости от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (УКТВЭД 2701121000, 2701129000, 2701190000) для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

При этом импортер должен будет подтвердить цель использования указанных товаров.

"В случае нецелевого использования указанных товаров специальная пошлина подлежит доначислению соответствии с законодательством", – отмечается в документе.

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Как сообщалось, первоначально Кабинет министров решил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и энергетического угля (кроме антрацитового) из России в размере 65% с 1 апреля.

Соответствующее постановление №261 был обнародован только 9 апреля и предусматривал введение спецпошлины с 15 апреля.

Согласно документу, указанная пошлина не распространялась на уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Запретить импорт электроэнергии из РФ ранее требовал ДТЭК Рината Ахметова, шахты олигарха также добывают 90% энергетического угля в Украине, который теперь смогут продавать дороже.