В Черкасской области начался первый капитальный ремонт дороги за последние 12 лет. ВИДЕО

На автодороге Н-08 на участке от поворота на Канев в селе Софиевка в село Песчаное Золотоношского района начались работы по капитальному ремонту. Это первый капитальный ремонт в Черкасской области за последние 12 лет.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

В рамках работ по капитальному ремонту участка автодороги Н-08 будет проведен комплекс работ: регенерация конструктивных слоев дорожной одежды по технологии холодный ресайклинг, укрепление обочины и устройство водоотвода с проезжей части автодороги, устройство основания дорожной одежды, устройство дополнительных полос, устройство дорожной одежды и съездов с дороги из трех слоев асфальтобетона, устройство новых посадочных и остановочных площадок, устройство дорожной разметки и информационных знаков.

Также в рамках капитального ремонта будет отремонтирован мост через реку Супий на этой автодороге. Будет установлена новая монолитная плита, новые перильное и барьерное ограждение.

Подрядчик: ООО "Совместное украинский-немецкое предприятие "Автострада".