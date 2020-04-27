Фонд гарантирования повторно выставил на продажу стадион в Одессе за 1,14 миллиарда

28 апреля 2020 года состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО "Имэксбанк".

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Начальная цена реализации - 1 139 890 000 грн.

Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, продающаяся единым лотом, - 80 289 кв. м.

Стадион "Черноморец", крупнейший на юге Украины комплекс зданий и сооружений, включает в себя:

спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м;

фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м;

отель общей площадью 9 817,00 кв. м;

подземный паркинг для транспортных средств;

другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Торги состоятся в электронной площадке "ProZorro.Продажи" по голландской модели аукциона. В нем могут принять участие юридические и физические лица.

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на "ProZorro.Продажи" и через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению стоимости, отметили в Фонде. При этом в ведомстве сообщали об интересе к объекту со стороны иностранных инвесторов.