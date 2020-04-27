Новые правила коснутся пополнения карты через терминал на сумму свыше 5000 гривен, – НБУ

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступит в силу 29 апреля, устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета – например пополнение счета через терминал. То есть если вы будете пополнять счет через терминал на сумму 5 тыс. грн и более, нужна ваша идентификация", – сказано в сообщении.

"Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнение кредитных карточек до 30 тыс. грн. В этом случае идентификация не будет нужна!", – уточнили в НБУ.

В НБУ пообещали, что до конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт, которые позволят идентифицировать плательщика по его банковской карте.

В то же время нововведения не касаются переводов денег с карты на карту.

"Банковская карта – это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о держателях карт", – отмечается в сообщении.

НБУ также пообещал, что для введения новых правил будет предоставлен переходной период до конца года.

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Напомним, закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" вступает в силу с 28 апреля. Он устанавливает в частности новые требования к надлежащей проверки клиентов финансовых учреждений.