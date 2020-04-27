Дорожные компании из одного объединения получили 85% подрядов на ремонт дорог

В марте-апреле 2020 года на ремонт и эксплуатационное содержание дорог в Украине провели тендеры на 24,26 млрд грн, из этой суммы входящие в объединение "Национальная ассоциация дорожников Украины" компании получили подряды на 85% общей суммы или 20,4 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Остальные 15% подрядов получили или региональные лидеры, как "Славдорстрой" в Донецкой области или "ДСУ-77" в Закарпатской, либо компании, которым удалось попасть на тендеры "Укравтодора" после обжалования дискриминационных условий на них через АМКУ – например "Рома" или "Микстрансбуд".

Напомним, с начала 2020 года "Укравтодор" ввел в тендерной документации очень жесткие требования к участникам рынка. По словам главы ведомства Александра Кубракова, они направлены на ограничение количества компаний, которые могут участвовать в ремонте больших трасс.

В частности, если в тендере на капремонт государственной трассы надо выполнить определенные виды работ на 1 млрд грн, то участник должен доказать, что в последние 3-5 лет выполнял те же виды работ в объеме 100% по сделкам на капремонт государственных трасс (а не региональных или территориальных).

При этом доказывать опыт выполнения аналогичных работ можно только по контрактам, которые выполнены на 85%.

Кроме того, подтверждать выполнение контрактов нужно отзывами заказчика, полученными на момент объявления тендера, на который этот отзыв нужно предоставить. Таким образом, эти отзывы предоставляют региональные филиалы самого "Укравтодора".

Участники тендера также обязаны иметь асфальтобетонный завод на расстоянии до 150 км от места ремонта уже на момент объявления тендера. Таким образом нельзя использовать мобильный АБЗ, который сейчас находится в другом регионе, но его можно быстро перевезти на место нового ремонта в случае победы.