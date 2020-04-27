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Дорожные компании из одного объединения получили 85% подрядов на ремонт дорог

Дорожные компании из одного объединения получили 85% подрядов на ремонт дорог

В марте-апреле 2020 года на ремонт и эксплуатационное содержание дорог в Украине провели тендеры на 24,26 млрд грн, из этой суммы входящие в объединение "Национальная ассоциация дорожников Украины" компании получили подряды на 85% общей суммы или 20,4 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Остальные 15% подрядов получили или региональные лидеры, как "Славдорстрой" в Донецкой области или "ДСУ-77" в Закарпатской, либо компании, которым удалось попасть на тендеры "Укравтодора" после обжалования дискриминационных условий на них через АМКУ – например "Рома" или "Микстрансбуд".

Дорожные компании из одного объединения получили 85% подрядов на ремонт дорог 01

Напомним, с начала 2020 года "Укравтодор" ввел в тендерной документации очень жесткие требования к участникам рынка. По словам главы ведомства Александра Кубракова, они направлены на ограничение количества компаний, которые могут участвовать в ремонте больших трасс.

В частности, если в тендере на капремонт государственной трассы надо выполнить определенные виды работ на 1 млрд грн, то участник должен доказать, что в последние 3-5 лет выполнял те же виды работ в объеме 100% по сделкам на капремонт государственных трасс (а не региональных или территориальных).

При этом доказывать опыт выполнения аналогичных работ можно только по контрактам, которые выполнены на 85%.

Кроме того, подтверждать выполнение контрактов нужно отзывами заказчика, полученными на момент объявления тендера, на который этот отзыв нужно предоставить. Таким образом, эти отзывы предоставляют региональные филиалы самого "Укравтодора".

Участники тендера также обязаны иметь асфальтобетонный завод на расстоянии до 150 км от места ремонта уже на момент объявления тендера. Таким образом нельзя использовать мобильный АБЗ, который сейчас находится в другом регионе, но его можно быстро перевезти на место нового ремонта в случае победы.

Автор: 

дороги (1584) ремонт (1489) тендер (2186) Укравтодор (724) закупівлі (2656)


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О чем этот пост? Это разве не то же самое, что сказать - "85% шахтерьв работающих на шахте являются членами одного правсоюза - это коррупция и сговор!"?

"Национальная ассоциация дорожников Украины» (НАДУ) является независимым общественным профессиональным объединением участников рынка строительства, ремонта и эксплуатации дорог.
Ассоциация объединяет на добровольных началах компании (или их представителей), которые непосредственно занимаются дорожными работами, имеют соответствующую материально-техническую базу, специализированную технику, команду специалистов."
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28.04.2020 01:39 Відповісти
Вы в гос тендерах учавствовали? Серьезный заказ со стороны выиграть невозможно. Происходит это следующим образом: у вас сидит человек,который сливает вам ценовые предложения конкурентов. Вы,перед началом тендера,владяя этой информацией заливаете свое предложение на 3 коп.ниже. Естественно это происходит не за спасибо.
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28.04.2020 12:52 Відповісти
тоді треба пропозиції запечатувать у конверти і вскривати усі разом при представниках замовника та всіх що беруть участь у тендері
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28.04.2020 13:33 Відповісти
Судя по статье они так не заморачиваются, а сразу пишут условия тендера, которые может выиграть только один подрядчик. И цену он ставит какую хочет в отсутствие конкурентов. Наверняка есть откат организаторам тендера.
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28.04.2020 16:18 Відповісти
Но это не вопрос ассоциации! Это о функционировании нашей бюрократической системы.
Тем не менее Тимошенко смогла показать, что честные торги возможны, организовав отрытый аукцион по Криворожстали.
А нам опять втюхивают, что, якобы, всему виной "общественное профессиональное объединение", а не бюрократия и отсутствие политической воли. Это подмена понятий и обман!
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28.04.2020 17:22 Відповісти
Особенно вызывает доверие и умиление ТОВ Ростдорстрой. Фирма ближайшего окружения Труханова. Ну поменяли прежнее руководство,они сейчас поживают за рубежом, на Юрия Шумахера. От прежних обвинений(подозрений) о распиле городского бюджете на пару с Труханокым откупились. И теперь они честные.Правда Шумахер депутат от Трухановской "Доверяй делам"давний друг Труханова И до этого подавляющее большинство тендеров на подряды по Одессе он выигрывал независимо от этого.
Достойный член"Национальной ассоциации дорожников Украины" .Интересно,как остальные.
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28.04.2020 16:36 Відповісти
Я вижу одного крупного подрядчика - это турецкая корпорация.
Но, насколько я слышал, что одни работают качественно.
Поэтому, ничего плохого в их львиной доли не вижу.
Пусть другие тоже создадут фирмы такого уровня.
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28.04.2020 16:38 Відповісти

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