Подчиненные Кернеса купили дорожные бордюры по завышенной в 2 раза цене

Харьковское коммунальное предприятие "Горэлектротранссервис" по неконкурентной процедуре заключило соглашение с ООО "Техводэнерг" на закупку бордюров стоимостью 938 тыс. грн.

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Сам договор заказчик не обнародовал, известно только что он рассчитан до конца 2022 года и предусматривает поставку 668 штук строительного камня марки БР 100.60.20.

Расчеты показывают, что один бордюр обошелся коммунальной компании в 1405 грн.

Для сравнения, в Киеве коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района" обнародовало в "Прозорро" намерение заключить договор на поставку бордюров БР 100.60.20 по 708 грн за штуку.

Другие поставщики предлагают приобрести бордюр БР 100.60.20 по 620-660 грн за штуку.

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ООО "Техводэнер" зарегистрировано в августе 2017 года в Песочине под Харьковом на Алексея Детинича. По данным "Прозорро", это первая сделка компании в рамках госзакупок.

КП "Горэлектротранссервис" возглавляет Владислав Васенко. Он является совладельцем ООО "Транс-Миссия", которое в настоящее время находится в состоянии прекращения, а также владельцем ООО "Агро-Трейд". Его жена Анна Васенко владеет ООО "Проминь-Трейд". За прошлый год Васенко задекларировал 464 тыс. грн зарплаты. Его жена Анна Васенко также работает в коммунальном предприятии "Горэлектротранссервис" и заработала за год 114 тыс. грн, а доход от предпринимательской деятельности у нее составил 952 тыс. грн.