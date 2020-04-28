Филиалы ОГХК предупредили о возможной остановке предприятия и убытках на 2 миллиарда

Стратегический актив – государственная Объединенная горно-химическая компания, приватизация которой должна была состояться летом этого года, утратила оперативный контроль над производством.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ОГХК сообщает БизнесЦензор.

Руководство комбинатов – ВГМК и ИГОК, находящихся в подчинении компании, отмечает полное отсутствие управленческих решений со стороны руководства АТ "ОГХК".

"Имеем в настоящее время полную дестабилизацию оперативного управления в АТ "ОГХК. Если тенденция продолжится, последствия в виде остановки работы филиалов неизбежны", – говорится в письмах директоров Вольногорского горно-металлургического комбината Александра Прокопенко и Иршанского горно-обогатительного комбината Виктора Сивченко. Они адресованы президенту, премьер-министру, главе СБУ, министру МВД и главе Фонда госимущества.

Также сообщается, что на счетах компании имеется $8 млн, которые не задействованы как оборотные средства. Это не позволяет филиалам осуществлять текущую деятельность – ремонты оборудования и техники, работу производственных комплексов, обогатительного производства. Филиалы не являются юридическими лицами, которые могут самостоятельно, без решения правления или его главы расходовать данные средства.

В обращении подчеркивается, что если ситуация не изменится, то остановка филиалов приведет к убыткам в размере 2 млрд грн (1,2 млрд – на ВГМК и 800 млн грн –ИГОК), невыполнению контрактов и штрафным санкциям со стороны потребителей на уровне $82,9 млн, а также неуплате налогов в местные и государственный бюджеты. Штрафные санкции за несвоевременную выплату заработной платы работникам филиалов только за один месяц достигнут 72,3 млн грн.

Кроме того, руководители филиалов ОГХК обращают внимание, что Вольногорский горно-металлургический комбинат поставляет воду населению Вольногорска и в случае его остановки город останется без воды. Разлив технической воды комбината в балке "Скажена" после остановки насосной станции ВГМК приведет к разливу и затоплению прилегающих сел, загрязнению Днепра, т.е. – к техногенной катастрофе в регионе, говорится в письме директора ВГМК Александра Прокопенко.

Директора филиалов ОГХК просят власти обеспечить эффективное управление АТ и его филиалами во избежание описанных последствий.

Напомним, с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис