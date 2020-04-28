"Укрэксимбанк" может выкупить размещенные полгода назад евробонды на $100 миллионов, – глава банка

Государственный "Укрэксимбанк" рассматривает возможность выкупа своих еврооблигаций с рынка с их заменой на более дешевые и долгосрочные ресурсы.

Об этом глава правления банка Евгений Мецгер заявил в интервью изданию "Украинский капитал", сообщает БизнесЦензор.

"Как один из рабочих сценариев рассматривается выкуп наших еврооблигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО", – сказал глава правления банка.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года "Укрэксимбанк" разместил еврооблигации на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.

Тогда в банке отмечали, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности, а с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил гривневые евробонды на 4,05 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В обращении также находятся также реструктуризированные в 2015 году три выпуска еврооблигаций "Укрэксимбанка": на $750 млн со сроком погашения в 2022 году, на $125 млн – с погашением в 2023 году и на $600 млн – с погашением 2025 году.

По каждому из выпусков предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, была предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% – шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы было выплачено 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% – шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% – восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года.

Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2025 – 9,75%.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.