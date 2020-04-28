Власти России не ожидают роста цен на нефть в ближайшее время, – Минэнерго РФ

В ближайшее время значительного роста цен на нефть ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка, однако со вступлением новой ограничительной сделки ОПЕК++ мировой рынок будет постепенно балансироваться.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Новак назвал новую сделку о сокращении добычи нефть уникальной и по количеству участников, и по срокам действия.

"Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу, рынок будет постепенно балансироваться", – сказал российский министр.

Новак отметил, что во многом результат действия соглашения будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, что повлечет повышение спроса на энергоресурсы.

"В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран", – сказал глава Минэнерго РФ.

При этом Новак оценил переизбыток нефти на мировом рынке нефти на данный момент в объеме 20-30 миллионов баррелей в сутки.

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Как сообщалось, ранее в апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне с последующим восстановлением объемов добычи на протяжении двух лет.

С учетом пакта ОПЕК+, обязательств стран G20 и закупок нефти в резервы фактическое сокращение мировой добычи нефти составит около 19,5 млн баррелей в сутки.