СБУ в очередной раз провела обыски на нелегальной табачной фабрике в Желтых водах. ВИДЕО

Служба безопасности Украины объявила о прекращении противоправной деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области.

По данным следствия, группа организовала незаконное изготовление табачной продукции с целью сбыта на территории Украины, а также контрабанды за границу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе проведения в Днепропетровской санкционированных судом следственных действий, обысков в производственных и складских помещениях, правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, часть продукции организаторы планировали незаконно переправить в страны Европейского Союза.

"Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправному бизнесу", – отмечается в сообщении.

Ведомство не уточняют место проведения обысков, однако на оперативном видео пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

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Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту".

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.