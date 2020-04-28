Расходы на борьбу с коронавирусом достигли 1,1 миллиарда, – Счетная палата

Расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн, в том числе 365,32 млн грн из госбюджета и 690,37 млн грн из местных бюджетов.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Поэтому была систематизирована и визуализирована информацию, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу за пандемией", – сказал Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, данные о закупках для борьбы с пандемией будут публиковаться на сайте ведомства.

"Специалисты Счетной палаты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах. Поэтому ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также, какие области больше всего закупают необходимые средства, – отстают и многое другое", – отметил Пацкан.

Данные основываются на информации о платежах, проведенных Государственной казначейской службой. С помощью машинных алгоритмов ежедневно выбираются платежные транзакции по данным реквизита "Назначение платежа", в которых идентифицировано направления средств на борьбу с COVID-19.

В наборе данных могут быть не учтены платежные транзакции по данным вышеуказанного реквизита, которые нельзя идентифицировать как направление средств на борьбу с коронавирусам.