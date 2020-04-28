Потери малого бизнеса из-за карантина в Германии оценили в 75 миллиардов евро

За время после введения карантинных мер с целью сдержать распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 объем производства в Германии сократился на 16%, а малые и средние предприятия потеряли около 75 млрд евро доходов.

Об этом свидетельствуют подсчеты мюнхенского института экономических исследований (ifo) по итогам опроса 8800 компаний в большинстве отраслей экономики, а также государственного банка развития KfW, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно расчетам ifo, ВВП Германии в первом квартале текущего года сократился на 1,9%, а во втором прогнозируется падение на 12,2%. По итогам текущего года ожидается падение ВВП в стране на 6,2%.

Для сравнения, во время финансового кризиса в 2009 году этот показатель в Германии составил -5,7%.

Полное восстановление экономики в ФРГ, согласно расчетам института, может произойти к концу 2021 года при условии, что не будет второй волны пандемии коронавируса.

Большего всего от локдауна в Германии в апреле пострадали туристические фирмы, оборот которых сократился на 84%, авиакомпании (-76%), гостиницы и рестораны (-68%), предприятия сферы здравоохранения (-45%), компании, работающие в сфере культуры и отдыха (-43%), а также автомобильная промышленность (-41%).

По данным госбанка развития KfW, в апреле у 58% (2,2 млн) малых и средних предприятий сократился оборот примерно на половину. Таким образом, эти компании потеряли примерно 75 миллиардов евро.

В то же время у примерно 40% компаний оборот не изменился – в основном у более крупных фирм в строительной отрасли.

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В розничной торговле локдаун может привести к банкротству каждого девятого предприятия, прогнозирует Объединение розничной торговли Германии (HDE).

"Мы опасаемся, что около 50 тысяч магазинов могут стать банкротами, поскольку им не хватит средств на оплату аренды помещений", – заявил во вторник глава HDE Штефан Гент.

По его словам, за прошедший месяц, в который не работали непродовольственные магазины, они потеряли примерно 30 миллиардов евро оборота. После смягчения карантина с 20 апреля в магазинах не было наплыва покупателей, поэтому, по словам Гента, оборот сферы торговли по-прежнему ежедневно на сотни миллионов евро ниже, чем до начала пандемии.