Рада должна принять еще три закона для запуска рынка земли, – уполномоченный Зеленского

Верховная Рада для открытия рынка земли с 1 июля 2021 года должна принять еще ряд законопроектов, в частности, о передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов, о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и доработать антирейдерский законопроект в части защиты прав собственности на землю.

Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем работать с законопроектом №2194, который предусматривает передачу в собственность территориальных громад право распоряжения землями, которые им исторически принадлежат. Мы хотим устранить Госгеокадастр и его должностных лиц от этого процесса. Планируем доработать антирейдерский закон в части защиты права собственности на землю, дорабатываем преимущественное право аренды для выкупа земли", – сообщил Лещенко.

По словам уполномоченного, в ближайшие недели парламент также должен принять закон о Фонде гарантировании кредитов для малых и средних фермеров.

"Мы расширим программу финансирования для выкупа земли аграриями путем компенсации кредитной ставки. Планируем доработать систему контроля и мониторинга для защиты земель сельхозназначения", – сказал Лещенко.

Кроме этого, до 1 июля 2021 года необходимо доработать кадастр, который на сегодня заполнен на 78%.

"Мы детенизируем более 12 млн га земли, которые находятся сегодня в тени путем принятия закона о налогообложении с гектара земли в соответствии с нормативно-денежной оценкой. А по результатам реализации земельной реформы будем поднимать вопрос аграрной реформы. Сегодня агарный сектор это 20% ВВП Украины, более 50% валютной выручки и основа экономики", – добавил уполномоченный президента по земельным вопросам.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

При этом законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

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