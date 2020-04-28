Wizz Air возобновляет рейсы из аэропорта Вены в города Европы

1 мая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит рейсы в европейские города из аэропорта Вены.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online, передает БизнесЦензор.

Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоник, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.

Перечень направлений может быть скорректирован из-за быстрых изменений в ограничениях на поездки.

Австрийское правительство 28 апреля снял ограничения на выезд из страны с 1 мая.

Авиакомпания заявила, что борта дезинфицируются каждую ночь, а персонал обучен выявлению и работе с зараженными пассажирами.

Во время регистрации и посадки будут приняты "физические меры" для поддержания дистанции.

В минувшие выходные Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из аэропорта "Лутон" в Лондоне более чем по дюжине направлений, большинство из них - в Румынию.

В мае авиакомпания также планирует вылеты из Будапешта в Мадрид и Берлин.