Литва разместила евробонды на 2 миллиарда евро по ставке до 0,85% годовых

Литва во вторник, 28 апреля, разместила на международных рынках две новые эмиссии еврооблигаций но общую сумму 2 млрд евро.

Об этом сообщил управляющий фондами прямых инвестиций INVL Asset Management Регимантас Валентонис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, размещены пятилетние облигации на 750 млн евро и десятилетние на 1,25 млрд евро.

По словам Валентониса, спрос на 5-летние облигации составил 1,8 млрд евро, на 10-летние – 2,5 млрд евро.

Цена 5-летних бумаг на 60 базисных пунктов (б.п.) превысила среднерыночные свопы, 10-летних – на 90 б.п.

"В этом случае доходность составила 0,35% и 0,85%, ставка купона –0,25% и 0,75% годовых соответственно", – уточнил финансист.

Организаторами размещения выступали BNP Paribas, Citigroup и Erste Group.

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Министр финансов Литвы Вилюс Шапока ранее заявлял, что страна займет на международных финансовых рынках от 1 млрд до 2 млрд евро. Еще до 2 млрд евро планируется занять на внутреннем рынке.

В середине марта правительство утвердило план мер по стимулированию экономики и смягчению последствий коронавируса, согласно которому страна привлечет дополнительно 5 млрд евро для обеспечения ликвидности госказны.

В начале апреля было объявлено, что Литва взяла в долг у Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка и Банка развития ЕС 1,5 млрд евро.

Последний раз Литва выходила на рынок евробондов в июне 2019 года. Тогда Минфин разместил 10-летние бумаги на 650 млн евро по ставке 0,5% годовых и 30-летние – на 850 млн евро по ставке 1,625%.