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Новини
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"Энергоатом" остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации. ДОКУМЕНТ

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародован сотрудниками "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков:

  • ЗАЭС-2 – 71 сутки,
  • ЗАЭС-6 – 98 суток,
  • РАЭС-3 – 87 суток.

Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:

  • ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре,
  • ЮУАЭС-1 – с апреля по август,
  • ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,
  • ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,
  • РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,
  • РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,
  • ХАЭС-1 – с мая по август.

Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкий фиксированной цене 567 грн за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "Рынке на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.

Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее НАЭК "Энергоатом" был вынужден вывести в простой энергоблоки ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.

Энергоатом остановит часть своей мощности ради дорогих зеленой и тепловой генерации 01

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В Германии там больше 30 процентов зеленки мы стремимся к Европейским ценностям или мы хотим повторения Чернобыля, если сейчас зарубаем зеленку будем очень долго ее развить по тому что ни кто не будет инвестировать в нее, и дальше будем закупки уголь антрацит и урана которого у нас, а ветер и солонце у нас бесплатно
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29.04.2020 10:27 Відповісти
Чушь ведь несёте. "Зелёная энергетика" в Украине - чистое надувательство, кормушка для олигархов. Солнышко то светит, то не светит, а в Украине острая нехватка балансирующих мощностей (так что, чем больше "зелёнки", тем больше приходится сжигать неэкологичного угля для балансирования). От ядерной энергетики в ближайшее время отказаться невозможно, так что имеет смысл использовать её на полную, а не кормить Ахметова за счет абсурдно завышенных "зелёных тарифов".
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10.05.2020 14:03 Відповісти

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