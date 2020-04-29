Минздрав пожаловался на госпредприятие, закупившее костюмы для медиков в 2 разе дешевле (обновлено)

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП МЗУ", – сообщила она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

По словам Шаталовой, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

"Минздрав обратился письмом в ГП насчет закупки костюмов биозащиты. ГП не подало на согласование техзадание в министерство. Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли он всем требованиям", – отметила замминистра.

В то же время Шаталова отметила, что надеется на налаживание совместной работы МЗУ и Минздрава.

"Моя позиция и позиция министра такова: существует ГП МЗУ, которое создано для проведения всех медицинских закупок для государства. Поэтому МЗУ должно выполнять закупки, которые планирует делать Минздрав. Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу таким образом, чтобы она была максимально прозрачной с абсолютным соблюдением законодательства",– сказала она.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.