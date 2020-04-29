БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 200 13

Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальный банк Украины представил новую монету номиналом в 10 гривен, которая появится в обращении 3 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года. Его цель – обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", – сказано в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что гражданам не нужно обменивать банкноты в 10 гривен на монеты в 10 гривен.

"Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми монетами, и предыдущими банкнотами", – сообщает НБУ.

Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Диаметр новой монеты составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнего орнамента размещен номинал монеты.

Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня 01
Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня 02
Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня 03

гривня (1578) гроші (546) монети (179) НБУ (9376)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
И не забудьте сделать ее в один размер с гривной,пенсионеры спасибо скажут.
показати весь коментар
29.04.2020 13:28 Відповісти
+2
помню денежную реформу в 1996 - тогда 10 гривен были где то 5 долларов, купюра была очень красивая.Сколько в 10 гривнах сейчас? 37 центов?
показати весь коментар
29.04.2020 14:58 Відповісти
+1
Також, йде підготовка в турборежимі на турбопринтері, на заміну старих сто гривневих купюр і друк додаткових. І буде випущена нова купюра дизайн https://www.facebook.com/slukh.media/photos/a.179273032793129/368657697187994/?type=3 дивіться тут Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня - Цензор.НЕТ 5235
показати весь коментар
29.04.2020 14:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красавцы...понарисовывали себе зарплат по 50 штук и чеканят монетки по 10 гривен... государство отказалось от 5 копеек, у нас что? минималка выросла в 5 раз???
показати весь коментар
29.04.2020 13:21 Відповісти
И не забудьте сделать ее в один размер с гривной,пенсионеры спасибо скажут.
показати весь коментар
29.04.2020 13:28 Відповісти
Також, йде підготовка в турборежимі на турбопринтері, на заміну старих сто гривневих купюр і друк додаткових. І буде випущена нова купюра дизайн https://www.facebook.com/slukh.media/photos/a.179273032793129/368657697187994/?type=3 дивіться тут Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня - Цензор.НЕТ 5235
показати весь коментар
29.04.2020 14:27 Відповісти
помню денежную реформу в 1996 - тогда 10 гривен были где то 5 долларов, купюра была очень красивая.Сколько в 10 гривнах сейчас? 37 центов?
показати весь коментар
29.04.2020 14:58 Відповісти
некрасивые
показати весь коментар
29.04.2020 15:37 Відповісти
А уродская она потому что скоро ничего не будет стоить. Нормального министра финансов уволили, осталось еще турбощупальца запустить в нацбанк чтобы по красоте было, не эти ваши 2-5% как в любой книге по экономике и в интересах населения, а старых добрых 15-20% для ахметова и агробарыг.
показати весь коментар
29.04.2020 16:06 Відповісти
Это вместо бывших 10 копеек?
показати весь коментар
29.04.2020 17:21 Відповісти
при Кучме за 10 копеек можно было купить жвачку, за 60 копеек 0,3 колы, за 80-90 пиво Славутич 0,5, хлеб 1 гривну стоил.
Было время, не то что сейчас у детей нет жизни вообще.
показати весь коментар
29.04.2020 17:31 Відповісти
і зп 250 грн....
показати весь коментар
29.04.2020 17:54 Відповісти
А при совке за 1 копейку можно было купить 1 коробок спичек. А хлеб за 20 коп. При зарплате... 60 руб.
показати весь коментар
29.04.2020 18:29 Відповісти
До сих пор помню, как ходил пионером разносить ветеранам ВОВ подарки на праздники. Одна одинокая бабушка (боевая медсестра с кучей наград) всегда приглашала на чай. Рассказывала о войне, интересно было, но любопытно и странно было то, что бабушка эта жила впроголодь! (!) Натуральным образом В ПРОГОЛОДЬ! Это начало 80-х. Я ни как не мог этого понять - я гордился своей великой страной и тем, что у нас все сыты. Мы жили с мамой вдвоем и у нее была ставка 75-80 руб. (нянечка в детском саду). Но подрабатывала на кухне - рублей 30 сверху. Плюс алименты 60 руб. Плюс бабушка и дедушка в селе и сестра ее тоже - каждые выходные там на огородах - поэтому и мясо, и овощи, и масло и мед - все было бесплатно, редко покупали. Мы не шиковали, конечно, на это денег не было, но и жили, не зная что такое голод и питались, просто, но полноценно и сытно.
А вот у той бабушки ветерана никого не было - всех забрала война. Она была ПОЛНОСТЬЮ одна и с ЕДИНСТВЕННЫМ ДОХОДОМ - пенсией. А пенсия 35 РУБЛЕЙ (!).
Я просто в ступор впадал, когда она буднично рассказывала по-стариковски, что будет есть на ужин и на завтрак. Я никогда ЭТОГО НЕ ЗАБУДУ! И пусть те ворюги, кто жировал при Совке подавятся своим воем "хачувовок!". А я не хочу. Не потому, что именно мне там плохо было. Мне было нормально, не жалуюсь, хоть у меня не было даже стандартных велика и магнитофона "Весна" и мяча кожаного. Но был аквариум и был фотоаппарат "Зенит", гантели наборные, спиннинг и удочки, книги (много). Мне этого хватало.
Но что было у тех несчастных, которые не имели элементарного - средств на обычную еду, как эта милая бубулька. Она ни на что не жаловалась, воспринимала свое бедственное состояние, как нормальное (в сравнении с военной и послевоенной голодухой оно так и было). У нее была однокомнатная квартира в хрущевке на первом этаже; обстановка опрятная, но бедная. Да и у нас тоже так же было - ковров не было, из Мацквы ничего не возили т. к. ездить туда скупляться было не на что.
Вообще я не понимаю - что хорошего нашли в том Совке?? Единственно - была какая-то стабильность, которую еле-еле достигли за 50 лет титанических усилий. И все. И потом еще вся эта параша возьми да и развались. Нахй такой совок упал. Украина сегодняшняя намного лучше - бабки вот в супермаркетах от полок с шоколадом не отходят, а в совке шоколад только из-под полы по блату, как и половина всего остального.
показати весь коментар
29.04.2020 18:53 Відповісти
А на Дамбаси вводят в обращение свою валюту - один чук! 10 чуков - 1 гек. 10 геков - каюк.
показати весь коментар
29.04.2020 18:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 