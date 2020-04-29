Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальный банк Украины представил новую монету номиналом в 10 гривен, которая появится в обращении 3 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года. Его цель – обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", – сказано в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что гражданам не нужно обменивать банкноты в 10 гривен на монеты в 10 гривен.

"Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми монетами, и предыдущими банкнотами", – сообщает НБУ.

Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Диаметр новой монеты составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнего орнамента размещен номинал монеты.





