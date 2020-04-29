Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Национальный банк Украины представил новую монету номиналом в 10 гривен, которая появится в обращении 3 июня 2020 года.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года. Его цель – обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", – сказано в сообщении.
Нацбанк подчеркивает, что гражданам не нужно обменивать банкноты в 10 гривен на монеты в 10 гривен.
"Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми монетами, и предыдущими банкнотами", – сообщает НБУ.
Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
Диаметр новой монеты составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнего орнамента размещен номинал монеты.
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Было время, не то что сейчас у детей нет жизни вообще.
А вот у той бабушки ветерана никого не было - всех забрала война. Она была ПОЛНОСТЬЮ одна и с ЕДИНСТВЕННЫМ ДОХОДОМ - пенсией. А пенсия 35 РУБЛЕЙ (!).
Я просто в ступор впадал, когда она буднично рассказывала по-стариковски, что будет есть на ужин и на завтрак. Я никогда ЭТОГО НЕ ЗАБУДУ! И пусть те ворюги, кто жировал при Совке подавятся своим воем "хачувовок!". А я не хочу. Не потому, что именно мне там плохо было. Мне было нормально, не жалуюсь, хоть у меня не было даже стандартных велика и магнитофона "Весна" и мяча кожаного. Но был аквариум и был фотоаппарат "Зенит", гантели наборные, спиннинг и удочки, книги (много). Мне этого хватало.
Но что было у тех несчастных, которые не имели элементарного - средств на обычную еду, как эта милая бубулька. Она ни на что не жаловалась, воспринимала свое бедственное состояние, как нормальное (в сравнении с военной и послевоенной голодухой оно так и было). У нее была однокомнатная квартира в хрущевке на первом этаже; обстановка опрятная, но бедная. Да и у нас тоже так же было - ковров не было, из Мацквы ничего не возили т. к. ездить туда скупляться было не на что.
Вообще я не понимаю - что хорошего нашли в том Совке?? Единственно - была какая-то стабильность, которую еле-еле достигли за 50 лет титанических усилий. И все. И потом еще вся эта параша возьми да и развались. Нахй такой совок упал. Украина сегодняшняя намного лучше - бабки вот в супермаркетах от полок с шоколадом не отходят, а в совке шоколад только из-под полы по блату, как и половина всего остального.