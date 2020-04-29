Цены на бензин и дизтопливо в регионах упали ниже 17 гривен за литр (обновлено)

Розничные операторы "БРСМ-Нафта", Avantage, Mango, Chipo снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 50-70 копеек за литр, а крупнейшая консолидированная сеть "Приват" – на 1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗС группы "Приват" снизила цены на бензин А-92 до 20 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 – до 21 грн/л. Таким образом, "Приват" третью неделю подряд снижает цены каждый раз на 1 грн/л.

Сеть АЗС группы "Приват" является крупнейшей в Украине и состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Больше всего АЗС работает под брендом "Укрнафта" – 540, ANP – 443, "Авиас плюс" – 358, "Авиас" – 76.

Кроме того, в столичном регионе сеть Avantage в среду снизила цены на 50 копеек, опустив стоимость дизтоплива и бензина А-95 до 17,95 грн/л, а А-92 – до 16,95 грн/л.

На 50 копеек за литр снизили цены также Mango и Chipo. В западных областях Chipo опустила цены дизтоплива в пределах от 60 копеек в Ивано-Франковской области до 1,1 грн за литр – в Закарпатской.

"БРСМ-Нафта" в Киеве и области понизила цены на дизтопливо сразу на 70 копеек – в среднем до 18,29 грн/л. Бензины на станциях этой сети в столичном регионе подешевели до 17,99 и 18,99 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В Днепропетровской области БРСМ опустила цену дизтоплива сразу на 1,6 грн/л – до минимальных по сети 16,89 грн/л. Цены же на бензин в большинстве регионов снижены на 50 копеек за литр.

Снизили цены и региональные сети – "Параллель", ZOG, "Укр-Петроль", "Олас" и "Рур групп".

Как отмечает издание, эконом-сегмент остается главным драйвером снижения розничных цен топлива. а период с 8 по 29 апреля цены на дизтопливо и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.