Кабмин ограничил зарплату руководителей исполнительных органов и членов набсоветов во время карантина

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей испольнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании на среду.

Согласно проекту постановления, который значится в порядке дня правительства, оно должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 тыч грн заработной платы. При этом зарплаты министров остались прежними.