Кабмин ограничил зарплату руководителей исполнительных органов и членов набсоветов во время карантина
Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей испольнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Соответствующее решение правительство поддержало на заседании на среду.
Согласно проекту постановления, который значится в порядке дня правительства, оно должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.
Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 тыч грн заработной платы. При этом зарплаты министров остались прежними.
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