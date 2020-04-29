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Кабмин ограничил зарплату руководителей исполнительных органов и членов набсоветов во время карантина

Кабмин ограничил зарплату руководителей исполнительных органов и членов набсоветов во время карантина

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей испольнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании на среду.

Согласно проекту постановления, который значится в порядке дня правительства, оно должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 тыч грн заработной платы. При этом зарплаты министров остались прежними.

Зеленський Володимир (2526) Кабмін (7811) зарплата (1139)


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