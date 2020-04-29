Кабмин отменил ограничение на рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса (обновлено)

Кабинет министров в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" отменил ограничение в размере 3 млн грн для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, 28 апреля.

Согласно проекту постановления, обнародованному на правительственном портале, документ предусматривает также снятие ограничения относительно максимальной суммы кредита в 3 млн грн на рефинансирование существующий кредитов бизнеса за счет льготного финансирования.

При этом устанавливается, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро.

Кроме того, заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет в сумме до 3 миллионов гривен.

Бизнес также получит возможность оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать 9 месяцев и зависит от цели предоставления государственной поддержки.

Правительство также определило понятие "рефинансирование" для целей проекта. Так, под рефинансированием подразумевается:

предоставление уполномоченным банком кредита на погашение задолженности субъекта предпринимательства по действующему кредиту, предоставленным уполномоченным банком или другим банком Украины;

изменение условий действующего кредитного договора, заключенного субъектом предпринимательства с уполномоченным банком, в частности, изменение размера процентной ставки по кредиту, которые подлежит уплате субъектом предпринимательства в виде компенсации процентов.

Кроме того, документом был изменен индекс UIRD (три месяца) для субъектов предпринимательства, которые относятся к категории действующего бизнеса и по кредитам, которые предоставляются с целью господдержки с х1,3 до +3,5%., а для предпринимателей, относящихся к категории вновь созданного бизнеса (стартапов), – с х1,5 до +5,5.

Повышен также максимальный размер проблемных кредитов в портфеле субъектов предпринимательства уполномоченного банка, по которому Фондом развития предпринимательства (ФРП) предоставляется гарантия, до 25% с 15% для действующего бизнеса и до 35% с 25% для стартапов, а также по кредитам на инвестиционные цели субъектам предпринимательства, которые занимаются производством лекарств, медицинских средств и оборудования.

Вместе с тем Кабмин исключил гарантии ФРП как дополнительную господдержку по кредитам с компенсацией процентов до 0% годовых.

Постановлением также уточняется, что предприниматели в течение срока получения госпомощи должны сохранять не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием на 1 марта 2020 года.