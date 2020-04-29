Уровень расчетов за газ на Буковине после введения карантина упал до 62%

Уровень расчетов за газ в Черновицкой области после введения карантинных ограничений уменьшился на четверть, а общий долг буковинцев за газ на начало апреля вырос до 460 млн грн.

Так, в марте за газ заплатили только 62% потребителей на Буковине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

При этом у 28,8% клиентов (67,3 тыс. потребителей) газопоставляющей компании долг за газ превышает 2000 грн.

Предприятие напоминает, что введенный Кабинетом министров карантин не освобождает от выполнения обязанностей по оплате за фактически потребленный газ. При этом значительная часть населения получает наличными льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и обязана эти средства использовать по их целевому назначению.

"В настоящее время действительно сложная ситуация в стране и мы с пониманием относимся к этому. Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта установлены соответствующие ограничительные меры, в частности в части запрет прекращения предоставления коммунальных услуг на срок действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены, однако обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги не отменяли", – напомнила директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

"Просим всех наших клиентов, в особенности клиентов, которые решили вообще не платить за газ в период карантина, рассчитаться. Обращаем внимание, что за потребленный газ, в любом случае придется оплатить. Поэтому советуем не накапливать долги и рассчитываться за газ вовремя и в полном объеме", – добавила глава компании.

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В сообщении отмечается, что снижению уровня задолженности способствует и уменьшение цены на газ в апреле на 14,3%. В целом в текущем отопительном сезоне стоимость газа снизилась на 22% от цены прошлогоднего отопительного периода.

Напоминаем, что ООО "Черновцыгаз Сбыт" предоставляет возможности рассчитываться за газ не выходя из дома, с помощью нескольких видов онлайн сервисов – через "Личный кабинет" на сайте 104.ua и с помощью чат-бота 7104ua в Viber.