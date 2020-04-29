Средства на доплаты работающим с коронавирусом медикам уже перечислены в регионы, – Минздрав

Средства на доплаты медикам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, выделены и уже поступили в регионы.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает БизнесЦензор.

Зарплаты медиков будут увеличены до 300% оклада.

"Для расчетов Минздрав Украины собирал информацию из областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. На основе этих данных были выделены средства. Медицинская субвенция в размере 552,8 млн грн была перечислена на места 16 апреля. Дополнительно мы сделали приближение с последнего квартала 2020 года на апрель месяц в размере 241,8 млн грн. Эти средства поступят в регионы сегодня, завтра", - сообщила Шаталова.

Также заместитель министра напомнила, что дальше больнице будут получать оплату услуг от Национальной службы здоровья Украины по новым пакетам.

Постановлением Кабинета министров на прошлой неделе принято четыре новых пакета: оказание помощи в стационарных условиях пациенту с COVID-19, работа мобильных бригад для забора материалов для тестирования, дополнительная оплата работы бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к пациентам, и отдельным учреждениям здравоохранения, которые лечили пациентов с COVID-19, хотя не были определены, как опорные для этого. Этим же постановлением утверждены и тарифы на эти услуги.

"Хочу подчеркнуть, что в тарифы включены дополнительные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Подчеркиваю, что это первый тариф, который отталкивался от реальной потребности в финансировании при лечении больных по Национальному стандарту лечения. Тариф, рассчитанный с "низа до верха", - добавила Шаталова.

Всего на оплату услуг от НСЗУ больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено почти 15,8 млрд грн.