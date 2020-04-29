Кабмин выделил 1,6 миллиарда на выплату пособий на детей предпринимателям на "упрощенке"

Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые вынужденно не работают из-за карантина.

Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Фактически финансовый ресурс уже выделен, только осталось согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады, и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает", – уточнила Лазебная.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин ввел выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

По оценке Минсоцполитики, такую помощь получит около 300 тыс. семей. Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет – 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 грн).