Беларусь снизила пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 29 апреля 2020 года №259.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $6,8 за 1 тонну (ранее - $52).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $15,6 до $2 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена с 1 мая в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись Беларусью 1 апреля. Тогда они были также снижены.