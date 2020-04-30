Украина готова обеспечить Польшу газом в случае прекращения поставок из РФ, – Оператор ГТС

Оператор ГТС Украины готов обеспечить поставки газа в Польшу из Словакии и украинских подземных хранилищ в случае прекращения поставок газа из России по газопроводу "Ямал".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава компании напомнил, что 18 мая заканчивается транзитный контракт между Польшей и РФ на поставки газа по газопроводу Ямал в объеме 33 млрд кубометров в год.

"О финальных договоренностях нам пока не известно. По состоянию на 27 апреля "Газпром" не выполнял решение Арбитража по пересмотру цены на поставки газа в Польшу. С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу", – сообщил Макогон.

"Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ. Украина еще раз доказала, что продолжает оставаться важным элементом энергетической безопасности Европы", – добавил глава Оператора ГТС.

Как сообщалось, 30 апреля польская компания PGNiG подтвердила, что российский "Газпром" согласился внести изменения в счета за поставку газа после решения арбитража о смене формулы цены контракта.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней. "Газпром" продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты в $1,5 млрд.

В связи с этим власти Польши пообещали добиваться ареста имущества "Газпрома" в Европе, в частности акций компании-оператора проекта "Северный поток-2".