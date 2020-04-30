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Украина готова обеспечить Польшу газом в случае прекращения поставок из РФ, – Оператор ГТС

Украина готова обеспечить Польшу газом в случае прекращения поставок из РФ, – Оператор ГТС

Оператор ГТС Украины готов обеспечить поставки газа в Польшу из Словакии и украинских подземных хранилищ в случае прекращения поставок газа из России по газопроводу "Ямал".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава компании напомнил, что 18 мая заканчивается транзитный контракт между Польшей и РФ на поставки газа по газопроводу Ямал в объеме 33 млрд кубометров в год.

"О финальных договоренностях нам пока не известно. По состоянию на 27 апреля "Газпром" не выполнял решение Арбитража по пересмотру цены на поставки газа в Польшу. С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу", – сообщил Макогон.

"Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ. Украина еще раз доказала, что продолжает оставаться важным элементом энергетической безопасности Европы", – добавил глава Оператора ГТС.

Как сообщалось, 30 апреля польская компания PGNiG подтвердила, что российский "Газпром" согласился внести изменения в счета за поставку газа после решения арбитража о смене формулы цены контракта.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней. "Газпром" продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты в $1,5 млрд.

В связи с этим власти Польши пообещали добиваться ареста имущества "Газпрома" в Европе, в частности акций компании-оператора проекта "Северный поток-2".

Автор: 

газопровід (1181) Газпром (2560) ГТС (414) Польща (2460) Оператор ГТС (457)


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Топ коментарі
+10
Польша, имея решение арбитража, опыт Украины в войне с Газпромом и подстаховку со стороны Запада и Украины сейчас будет ставить рашу раком. Главное чтобы в Польше там никого не оказалось, кто посмотрит путлеру в глаза и увидит там желание договариваться на российских условиях...
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30.04.2020 14:00 Відповісти
+5
Никуда кацапы не денутся.Нефть уже упала до почти бесплатных значений,газ так же в цене падает.Другого ничего на россии не производят. Выхода другого у них не будет,порастопыривают месяц-другой пальцы,и подпишут на условиях Польши.
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30.04.2020 13:37 Відповісти
+2
скоро кацапо-орда будет упрашивать купить у нее жижу и газ, вооруемую кацапсинами у малых народов азиопскАга Севера.


время понтов и надувания щек у вЯликай у обосРахи закончилось.
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30.04.2020 15:24 Відповісти
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А Украину кто обеспечит?
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30.04.2020 13:23 Відповісти
До двадцать пятого года ясно кто,а после двадцать пятого,написано же-Словакия!
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30.04.2020 13:38 Відповісти
а украине купим у америки -по 600 долларов
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30.04.2020 18:16 Відповісти
П У Т І Н - Х У Й Л О 😁👍
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30.04.2020 18:27 Відповісти
Никуда кацапы не денутся.Нефть уже упала до почти бесплатных значений,газ так же в цене падает.Другого ничего на россии не производят. Выхода другого у них не будет,порастопыривают месяц-другой пальцы,и подпишут на условиях Польши.
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30.04.2020 13:37 Відповісти
Польша, имея решение арбитража, опыт Украины в войне с Газпромом и подстаховку со стороны Запада и Украины сейчас будет ставить рашу раком. Главное чтобы в Польше там никого не оказалось, кто посмотрит путлеру в глаза и увидит там желание договариваться на российских условиях...
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30.04.2020 14:00 Відповісти
Надо писать правильно-не "Украина готова",а иностранные кампании,не имеющие к Украине никакого отношения,вопреки ст.13 Конституции Украины и якобы "выигравшие конкурс" на освоение 3х богатейших месторождений газа "на условиях СПР",получившие бесплатно землю и недра - готовы превращать природу и окружающую среду в "зону экологического бедствия",при том что сейчас цена на газ минимальна,его полно ,вполне хватает для всех потребителей и "уголь некуда девать"-то зачем отдавать иностранным АО,ООО и пр "Рогам и копытам" на 50 лет на грабительских условиях (11% выручки от продажи-государству??!!- а 89% мародерам-"пандемия","война" и пр) + отравленные грунтовые и подземные воды,+ убитая экология - это довесок к 11% и т.д и т.п. Как может уважаемая Ольга Буславец ,подавшая кабмину это "гениальное" решение совмещать несовместимое-должность министра энергетики и экологии? Это как козлу доверить охранять капусту.Понятно не она принимала такое идиотское решение о совмещении несовместимых должностей и окончательное слово за президентом и Конституционным судом-но все же.Хочется надеяться что я что-то не так понял и на самом деле это гениальное экономическое решение,но где тут "экономический интерес государства Украина"? И как положение 13 ст.Конституции Украины и особенно "все субъекты права собственности равны перед законом" будут распространяться на кампании иностранной юрисдикции? Всем не болеть.
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30.04.2020 15:04 Відповісти
скоро кацапо-орда будет упрашивать купить у нее жижу и газ, вооруемую кацапсинами у малых народов азиопскАга Севера.


время понтов и надувания щек у вЯликай у обосРахи закончилось.
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30.04.2020 15:24 Відповісти
Правильно . Треба допомагати один одному в боротьбі з фашистською русньою .
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30.04.2020 18:24 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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30.04.2020 20:06 Відповісти

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